Willy Allen: «Solo con la fuerza saldrán del poder en Cuba»

El abogado de inmigración Willy Allen, consideró que Cuba no se salvará sin intervención exterior: «Cuba sola no se va a salvar. Solo si ocurre una intervención de EE. UU.»

Días antes, en su programa semanal en CiberCuba, expresó con optimismo que espera «cambios sustanciales» en Cuba durante las próximas semanas, incluyendo la reanudación de entrevistas de visas en la embajada de La Habana.

«Yo tengo grandes esperanzas de que en mayo vengan cambios sustanciales que incluya una vez más regresar a tener entrevistas en La Habana que sean exitosas y te aprueben tu visa para ir a los Estados Unidos», declaró Allen en el programa conducido por la periodista Tania Costa.

Sus declaraciones surgen en medio de una creciente expectativa sobre cambios en la isla impulsados por EE.UU. que, sin embargo, ha afirmado que no ve grandes avances en las negociaciones con el régimen, por lo que muchos no se descarta una acción militar futura.