Aylín Mujica regresa a Top Chef VIP tras la muerte de su hijo: «Tengo que ser fuerte»

La actriz cubana Aylín Mujica anunció su regreso a la quinta temporada de Top Chef VIP de Telemundo, apenas semanas después de la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

El regreso al show televisivo llega con una coincidencia que añade una carga emocional particular: el estreno del programa está fijado para el 11 de agosto, fecha del cumpleaños de Mauro.

«Tengo que seguir siendo fuerte, tengo que ser fuerte», declaró Mujica al anunciar el estreno. Explicó que los mensajes de cariño de sus amistades, familiares y seguidores, así como sus compromisos laborales, son los que le dan sentido a su vida en este momento.

La actriz fue contundente al descartar que no piensa abandonar el programa. «Estoy pasando por un gran duelo por la partida de mi hijo Mauro (...) Tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia. (...) He decidido regresar a las grabaciones de Top Chef VIP».

Sobre la salida al aire del reality, Aylín señaló: «Este 11 de agosto, que justo mi hijo cumple años, se estrena la quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo. Así que, de corazón, gracias a todos».

La tragedia que sacudió la grabación

Mauro Menéndez, DJ y productor musical conocido artísticamente como MAAHEZ, falleció el 17 de julio de 2026 en Barbados, a los 30 años, en circunstancias vinculadas a complicaciones graves por neumonía.

Mujica se enteró de la tragedia mientras grababa el reality en Bogotá, Colombia, y viajó de inmediato a Barbados. La producción de Top Chef VIP suspendió las grabaciones durante varios días en señal de respeto.

El 17 de julio, la actriz rompió el silencio en redes sociales con un breve pero desgarrador mensaje: «Estoy devastada».

Unos días más tarde confirmó su regreso a las grabaciones. Mujica agradeció públicamente a la producción por el recibimiento y el respeto con que la acogieron de vuelta en Colombia.

El padre de Mauro, el músico cubano Osamu Menéndez, fue quien confirmó públicamente la muerte de su hijo en redes sociales y compartió su propio duelo ante la pérdida.

La quinta temporada de Top Chef VIP se estrena el martes 11 de agosto a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT por Telemundo, y estará disponible al día siguiente en Peacock y en la aplicación de Telemundo.