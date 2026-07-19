"Mi corazón está devastado": Aylín Mujica rompe el silencio tras perder a su hijo Mauro Menéndez

La actriz cubana Aylín Mujica publicó este sábado un desgarrador mensaje en Instagram para despedirse de su hijo mayor, Mauro Menéndez, el joven DJ y productor musical fallecido el 16 de julio en Barbados, a los 30 años de edad.

Mujica mantuvo silencio durante aproximadamente dos días antes de compartir su dolor públicamente. Se encontraba en Bogotá, Colombia, grabando el reality culinario Top Chef VIP de Telemundo cuando recibió la triste noticia.

«Mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo», escribió la actriz junto a fotografías de Mauro y ella en familia.

En el mismo texto, Mujica reconoció la magnitud del golpe que enfrenta: «Su ausencia deja un vacío imposible de describir. Aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida».

Cerró su mensaje con palabras directas a su hijo: «Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Te amo con mi vida mi Mau querido».

Además de la publicación, la actriz compartió en sus historias de Instagram un video que describió como los «últimos minutos con vida» de Mauro, en los que se le ve en una playa en Barbados.

Según reportes periodísticos, Mujica recibió una videollamada de su hijo cuando este iba camino al hospital, y pudo ver en pantalla cómo lo atendían tras sufrir un primer infarto.

Mauro había viajado a Barbados, a pesar de que padecía neumonía y su madre le había pedido que no realizara el viaje. La causa oficial de su muerte no ha sido confirmada, aunque fuentes periodísticas apuntan a un infarto como complicación de esa enfermedad.

Conocido artísticamente como DJ Maahez, Mauro construyó una carrera internacional en la música electrónica desde 2014, siendo pionero del movimiento Global Bass y Moombahton.

Colaboró con figuras como Diplo, DJ Snake, Tiësto, Afrojack y Steve Aoki, superó los 20 millones de reproducciones digitales y fue nominado al Latin Grammy 2020 como coproductor del álbum 1 Of 1 del cantante panameño Sech.

La producción de Top Chef VIP canceló las grabaciones durante varios días tras conocerse el fallecimiento. Telemundo expresó sus condolencias públicamente en el propio post de la actriz: «Toda la familia de Telemundo está contigo, Aylín. Te enviamos mucha fuerza, amor y nuestras más profundas condolencias».

El músico cubano Osamu Menéndez, padre de Mauro, confirmó la muerte en Facebook el 17 de julio con un mensaje que reflejaba su estado de conmoción: «Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo».

La pérdida de Mauro representa el segundo golpe devastador para Osamu en menos de cuatro meses. En marzo de 2026, el músico ya había despedido a Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri, quien falleció tras una enfermedad grave.

La cantante y actriz cubana Yoraisy Gómez, esposa de Osamu y madrastra de Mauro, también expresó su dolor en un desgarrador audio publicado en Instagram, donde se preguntaba: «¿Cómo le explico a Oliver que no volverás?».