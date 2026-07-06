Apagón total en Cuba desata ola de burlas y críticas contra la UNE

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La Unión Eléctrica (UNE) confirmó este lunes una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, el séptimo colapso completo de la red eléctrica cubana en los últimos 18 meses y el tercero en lo que va de 2026. El escueto comunicado de la empresa estatal en Facebook —que se limitó a señalar que «se investigan las causas» y que comenzaban los procedimientos automáticos de restablecimiento— desató de inmediato una avalancha de burlas, sarcasmo e indignación entre los cubanos.

La reacción en los comentarios fue contundente. «¿Qué van a investigar? Si todo el mundo sabe lo que pasa», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Se acabó el combustible, esa es la causa». Un tercero remató: «No investiguen más, ustedes saben perfectamente por qué fue». La ironía ante la frase oficial fue el denominador común de cientos de respuestas.

Más allá del sarcasmo, varios comentarios reflejaron un agotamiento profundo. «Ya ni cuenta nos damos porque nunca hay corriente», escribió un cubano. Otro resumió la situación con una pregunta: «¿Había corriente?». Y uno más sentenció: «El que quiera conocer el infierno que venga a Cuba».

El apagón se produjo en un contexto de déficit eléctrico récord en Cuba: el pronosticado para este lunes era de entre 2,200 y 2,230 MW, con una disponibilidad de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW. El domingo, la afectación máxima había alcanzado los 2,201 MW a las 10 de la noche.

Entre las causas estructurales figuran múltiples termoeléctricas fuera de servicio y 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible, lo que representa 890 MW indisponibles. La CTE Antonio Guiteras acumula 17 salidas del sistema en lo que va de 2026 y no recibe mantenimiento capital desde 2010. Cuba lleva además más de tres meses sin recibir envíos de petróleo, dato que los propios ciudadanos señalan como la causa real del colapso.

La UNE no ofreció un plazo estimado para la recuperación del servicio. Como primer signo de restablecimiento, la empresa informó que una unidad generadora de Energás Boca de Jaruco había entrado en servicio, sin más detalles sobre el cronograma de recuperación.

El proceso de restablecimiento tras una desconexión total puede extenderse varios días, ya que requiere la creación de microsistemas regionales antes de reconectar las grandes termoeléctricas. El apagón general más prolongado del ciclo actual fue el del 16 de marzo de 2026, que se extendió por 29 horas y 29 minutos.

El malestar acumulado ha desbordado las redes sociales. El 2 de julio, vecinos de La Lisa se plantaron frente a la sede del PCC tras más de 50 horas sin electricidad ni agua. Un día después, residentes de Regla tomaron las calles tras más de 24 horas sin luz, con despliegue policial y corte de internet. En algunas zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas.

«Nos están matando lentamente», escribió un cubano en el post de la UNE, en una frase que sintetiza el sentir de quienes llevan meses enfrentando una crisis que el régimen no ha podido —ni parece dispuesto a— resolver.