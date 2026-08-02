Tras la reconexión del Occidente, prevén 2,195 MW de déficit eléctrico en horario pico de este domingo

Apenas horas después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) fuera reconectado en el occidente del país, la Unión Eléctrica (UNE) publicó este domingo su pronóstico para el horario pico nocturno: una afectación de 2,195 MW, con una disponibilidad de solo 1,035 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,200 MW.

El déficit equivale a aproximadamente el 68% de la demanda total, lo que anticipa apagones masivos en gran parte del territorio cubano durante las horas de mayor consumo de este domingo.

El colapso que precedió a este pronóstico comenzó el sábado a las 18:07, cuando se produjo, según la propia UNE, «un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara», lo que dividió el SEN y dejó sin electricidad a cinco provincias: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

El restablecimiento fue gradual y se extendió por casi siete horas. La UNE informó en la madrugada que «en este minuto continúan las labores de restablecimiento, según el procedimiento establecido. Se encuentran con servicio los hospitales y centros vitales. Se preparan unidades generadoras de la zona occidental para su incorporación paulatina al SEN». A la 1:10 de la madrugada de este domingo, el organismo anunció: «Restablecido el Sistema Eléctrico en el occidente del país».

Sin embargo, el anuncio oficial no se correspondió con la realidad que vivían muchos cubanos. En los propios comentarios de la página de la UNE, residentes de La Habana, Matanzas, Artemisa y Cienfuegos reportaron seguir sin electricidad. «Yo no tengo corriente. Creo que me sacaron del occidente del país; soy del planeta Marte», escribió un cibernauta. Otro señaló: «Solo encendieron los circuitos privilegiados». Un tercero fue más directo: «Es una total desinformación lo que tienen con el pueblo».

Este episodio es el quinto colapso del SEN en lo que va de 2026, tras las desconexiones totales del 16 de marzo, el 6 de julio, y los días 10 y 14 de julio. El récord histórico de afectación simultánea —sin que estuviese caído el SEN— se registró el 29 de julio con 2,380 MW.

El cuadro de generación térmica refleja el deterioro estructural del sistema. Entre las unidades en avería este domingo figuran las unidades 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la unidad 1 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 1 de la Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas —la mayor del país, con al menos 17 salidas no programadas en 2026— y la unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Felton. En mantenimiento se encuentran la unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo en Renté, y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre en Nuevitas.

Para intentar reducir el déficit durante el pico, la UNE prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 60 MW y la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 45 MW, un aporte que resulta marginal frente a los más de 2,000 MW de brecha que restaría cubrir.

En cuanto a las fuentes alternativas, los 54 parques solares fotovoltaicos generaron el sábado 4,867 MWh, con una potencia máxima de 756 MW. No obstante, la energía solar no opera en el horario nocturno, precisamente cuando se concentra la mayor demanda y los déficits más severos. Además, 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por indisponibilidad de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.

La escasez de combustible, agravada por la reducción de suministros desde Venezuela, México y Rusia, es el factor inmediato más limitante para la generación termoeléctrica. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 30 de julio que hay comunidades con hasta 105 días sin electricidad, y admitió que la crisis energética «no tiene una solución a corto plazo» y que «el camino es largo».