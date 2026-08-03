Realizan «mejoras estructurales» en casa natal de Fidel Castro en Birán mientras Cuba se derrumba

El régimen cubano destina recursos constructivos a restaurar el Conjunto Histórico de Birán, en el municipio de Cueto, Holguín, en preparación para el centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemora el próximo 13 de agosto, según informó este lunes la agencia estatal ACN.
De acuerdo con la nota del medio oficialista, la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (Ingeco) ejecuta trabajos de reparación del alcantarillado y los sistemas de drenaje, rehabilitación de vías de acceso, soluciones técnicas en puentes y la construcción de un nuevo parqueo para visitantes.
Entre las intervenciones más significativas figura la reconstrucción de los barracones de los trabajadores haitianos y la reparación de la casa familiar, donde se corrigieron afectaciones estructurales, según declaró Arturo Santiesteban Reyes, director de Ingeco, a la ACN.
El conjunto recibe también la restauración del naranjal con la instalación de un sistema de riego y un proyecto fotovoltaico, con participación de la Empresa de Servicios de Diseño e Ingeniería Vértice.
El contraste con la realidad que viven millones de cubanos es difícil de ignorar.
El déficit habitacional en Cuba supera las 929,000 viviendas, y en 2025 solo se terminaron 5,493 unidades, una caída del 26% respecto al año anterior.
En La Habana colapsan cerca de 1,000 edificaciones al año, mientras la producción de cemento opera al 10% de su capacidad instalada y un saco de ese material cuesta alrededor de 7,000 pesos cubanos en el mercado informal.
La economía cubana acumula una caída del 15% desde 2020, con una contracción del 5% solo en 2025, y las proyecciones para este año apuntan a retrocesos de entre 6.5% y 7.2%, según datos recogidos por Infobae.
Expertos y empresarios reunidos en Miami estiman que reconstruir Cuba costaría entre 275,000 y 375,000 millones de dólares, una cifra que subraya la magnitud del deterioro acumulado tras décadas de dictadura.
El año 2026 fue proclamado oficialmente «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz» tras una propuesta aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de diciembre de 2025, con un programa de celebraciones que se extiende hasta el 4 de diciembre de 2026.
El acto central del centenario está previsto precisamente en Birán el 13 de agosto, fecha en que Castro habría cumplido 100 años, mientras el Estado moviliza materiales y mano de obra para embellecer el sitio que la mayoría de los cubanos no puede costear para sus propios hogares.
Preguntas frecuentes sobre la restauración de la casa natal de Fidel Castro y la crisis habitacional en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están realizando mejoras en la casa natal de Fidel Castro en Birán?
Las mejoras en la casa natal de Fidel Castro en Birán se realizan en preparación para el centenario de su nacimiento, que se conmemora el próximo 13 de agosto. El régimen cubano ha destinado recursos constructivos para restaurar el Conjunto Histórico de Birán, incluyendo reparaciones estructurales y mejoras en infraestructura, a pesar de la severa crisis habitacional que enfrenta el país.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual de la crisis habitacional en Cuba?
La crisis habitacional en Cuba es crítica, con un déficit oficial de más de 929,000 viviendas. En 2025, solo se terminaron 5,493 unidades, una caída del 26% respecto al año anterior. Muchas edificaciones en La Habana colapsan anualmente, y el acceso a materiales de construcción como el cemento es limitado y costoso en el mercado informal.
Publicidad
¿Qué contraste existe entre las inversiones en Birán y las necesidades del pueblo cubano?
El contraste entre las inversiones en Birán y las necesidades del pueblo cubano es evidente, ya que mientras se destinan recursos para embellecer el sitio histórico, la mayoría de los cubanos enfrenta una crisis habitacional severa. Además, la economía cubana está en declive, con una caída del 15% desde 2020, y la escasez de materiales de construcción impide mejoras en las viviendas del pueblo.
Publicidad
¿Cómo se está respondiendo a las críticas sobre la restauración en Birán?
La respuesta del régimen cubano a las críticas sobre la restauración en Birán ha sido ignorarlas en gran medida, continuando con el programa de celebraciones por el centenario de Fidel Castro. Mientras tanto, la situación habitacional sigue sin resolverse, y el régimen prioriza eventos simbólicos sobre las necesidades básicas de la población.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.