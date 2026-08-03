Realizan «mejoras estructurales» en casa natal de Fidel Castro en Birán mientras Cuba se derrumba

El régimen cubano destina recursos constructivos a restaurar el Conjunto Histórico de Birán, en el municipio de Cueto, Holguín, en preparación para el centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemora el próximo 13 de agosto, según informó este lunes la agencia estatal ACN.

De acuerdo con la nota del medio oficialista, la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (Ingeco) ejecuta trabajos de reparación del alcantarillado y los sistemas de drenaje, rehabilitación de vías de acceso, soluciones técnicas en puentes y la construcción de un nuevo parqueo para visitantes.

Entre las intervenciones más significativas figura la reconstrucción de los barracones de los trabajadores haitianos y la reparación de la casa familiar, donde se corrigieron afectaciones estructurales, según declaró Arturo Santiesteban Reyes, director de Ingeco, a la ACN.

El conjunto recibe también la restauración del naranjal con la instalación de un sistema de riego y un proyecto fotovoltaico, con participación de la Empresa de Servicios de Diseño e Ingeniería Vértice.

El contraste con la realidad que viven millones de cubanos es difícil de ignorar.

El déficit habitacional en Cuba supera las 929,000 viviendas, y en 2025 solo se terminaron 5,493 unidades, una caída del 26% respecto al año anterior.

En La Habana colapsan cerca de 1,000 edificaciones al año, mientras la producción de cemento opera al 10% de su capacidad instalada y un saco de ese material cuesta alrededor de 7,000 pesos cubanos en el mercado informal.

La economía cubana acumula una caída del 15% desde 2020, con una contracción del 5% solo en 2025, y las proyecciones para este año apuntan a retrocesos de entre 6.5% y 7.2%, según datos recogidos por Infobae.

Expertos y empresarios reunidos en Miami estiman que reconstruir Cuba costaría entre 275,000 y 375,000 millones de dólares, una cifra que subraya la magnitud del deterioro acumulado tras décadas de dictadura.

El año 2026 fue proclamado oficialmente «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz» tras una propuesta aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de diciembre de 2025, con un programa de celebraciones que se extiende hasta el 4 de diciembre de 2026.

El acto central del centenario está previsto precisamente en Birán el 13 de agosto, fecha en que Castro habría cumplido 100 años, mientras el Estado moviliza materiales y mano de obra para embellecer el sitio que la mayoría de los cubanos no puede costear para sus propios hogares.