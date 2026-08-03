"Es un infierno": Vecinos en Sancti Spíritus denuncian fiestas con música hasta la madrugada

Los residentes del edificio conocido como 12 Plantas, ubicado junto a la Plaza Cultural de Olivos I, en la ciudad de Sancti Spíritus, denunciaron que las actividades recreativas organizadas durante el verano se han convertido en un calvario para quienes viven en los alrededores, debido al volumen de la música y a que las celebraciones se extienden hasta la madrugada.

A través de una carta publicada por el periódico oficial Escambray y compartida por la página "Sancti Spíritus a través del Vitral", los vecinos aseguran que desde hace semanas las fiestas terminan entre las dos y las tres de la mañana, incluso en días laborables, con varios bafles orientados hacia las viviendas y un animador que mantiene el mismo nivel de estridencia durante toda la noche.

"Es un infierno convivir con el escándalo de una música que no siempre es la más adecuada, pero lo peor no es ni siquiera la calidad artística, sino la agresión sonora a que estamos sometidos de lunes a lunes, sin descanso", expresa la misiva.

Los firmantes sostienen que el problema afecta especialmente a personas mayores, niños y trabajadores que deben madrugar al día siguiente.

"Las paredes del edificio se estremecen, así que pueden imaginarse cómo impactará en las cabezas de las personas, agobiadas ya por el apagón y los problemas cotidianos. Aquí viven ancianos, niños, personas que trabajan al día siguiente y están todos obligados a soportar este abuso, noche tras noche, según se dice hasta que concluya agosto", añade la carta.

Además del ruido, los vecinos cuestionan los elevados precios de las ofertas gastronómicas y de las atracciones infantiles instaladas en la plaza durante las festividades.

Fiestas con electricidad en medio de los apagones

La denuncia llega en uno de los momentos más críticos de la crisis energética que vive la provincia. Durante el verano de 2026, Sancti Spíritus ha sufrido apagones de hasta 50 horas consecutivas y, en muchos casos, apenas unas pocas horas diarias de servicio eléctrico.

Esa contradicción no pasó inadvertida para los vecinos. Mientras buena parte de la provincia permanece sin electricidad durante largas jornadas, las actividades recreativas de Olivos I cuentan con suministro garantizado, lo que ha llevado a algunos residentes a comentar que el área parece formar parte de un "circuito privilegiado".

Una vecina que asegura vivir frente a la plaza desde hace 35 años afirmó que el problema lleva mucho tiempo sin resolverse.

"Llevamos años haciendo cartas para todas las instancias y siempre ha sido igual. Las instituciones competentes no hacen nada".

Otra residente del edificio explicó que las dificultades van mucho más allá del ruido, ya que los frecuentes apagones dejan fuera de servicio los ascensores y las bombas de agua, obligando a muchos ancianos a subir diariamente varios pisos por las escaleras.

Un problema que se extiende por toda la provincia

La contaminación acústica se ha convertido en una preocupación creciente en Sancti Spíritus. En un reportaje publicado el pasado 18 de julio, Escambray calificó el fenómeno como una "epidemia silenciosa" y alertó sobre el aumento del ruido provocado por bocinas instaladas en bicitaxis, motorinas con escapes modificados y actividades recreativas que incumplen las normas sobre niveles de sonido.

La Norma Cubana para Ruidos y Vibraciones establece un límite máximo de 66 decibeles durante la noche en zonas residenciales, un umbral que, según denuncian los vecinos, se rebasa sistemáticamente en la Plaza Cultural de Olivos I.

Operativos policiales en las fiestas

Mientras aumentan las quejas por el ruido, también se ha reforzado la presencia policial en las actividades de verano.

El perfil de Facebook "Mi lealtad acrisolada", vinculado al Ministerio del Interior (MININT) en Sancti Spíritus, informó el pasado 21 de julio sobre los operativos desplegados durante las festividades.

La publicación aseguró que se habían recibido más de 13 denuncias por portación de armas blancas en espacios recreativos, advirtió sobre la presencia de menores consumiendo bebidas alcohólicas de madrugada y anunció la retención de vehículos entre 30 días y seis meses para conductores que circulen sin licencia o sin casco.

El mensaje concluyó con una advertencia dirigida a quienes infrinjan la ley: "La ley va a caer sobre el que caiga".

En su respuesta a la carta de los vecinos, Escambray pidió a las autoridades revisar la situación y recordó que la recreación no puede realizarse a costa del descanso de toda una comunidad.

"No debe suceder que se violen disposiciones establecidas, que el ruido campee por su respeto sin control y que, a costa de mantener opciones para el disfrute de un segmento poblacional, un barrio entero tenga que padecer insomnio permanente", concluyó el medio.