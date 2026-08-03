«Hasta cuándo seguirán con las palabritas»: La indignación en Villa Clara tras falla en la hidroeléctrica Hanabanilla

Un fallo en la hidroeléctrica Hanabanilla provocó este lunes la caída del microsistema eléctrico que operaba de forma aislada en Villa Clara, dejando nuevamente sin servicio a varios circuitos que habían sido energizados apenas horas antes, incluidos los que abastecen hospitales de la provincia.

La Empresa Eléctrica Villa Clara confirmó el incidente a través de Facebook y explicó que la avería ocurrió de forma repentina mientras el territorio funcionaba desconectado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

«Hace unos minutos ocurrió un fallo en la hidroeléctrica Hanabanilla y, como consecuencia, algunos de los circuitos que se habían logrado restablecer, incluidos los correspondientes a hospitales, quedaron sin servicio eléctrico nuevamente», informó la entidad.

La empresa recordó además que los microsistemas creados durante la contingencia son especialmente vulnerables a interrupciones inesperadas.

«Es crucial que nuestros clientes comprendan que estos son sistemas aislados y vulnerables, por lo que están propensos a fallas o interrupciones súbitas mientras dure la contingencia», añadió.

Un nuevo revés tras el sexto colapso del sistema eléctrico nacional

La avería se produjo apenas unas horas después del sexto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026, ocurrido la noche del domingo a las 10:43 p.m., cuando la Unión Eléctrica confirmó la desconexión completa de la red nacional.

Ante esa situación, Villa Clara había comenzado a operar mediante un microsistema sustentado en la generación de la hidroeléctrica Hanabanilla, plantas de generación distribuida y parques solares, con el objetivo de garantizar electricidad a servicios esenciales mientras avanzaba la recuperación del SEN.

Durante la mañana del lunes, el director técnico de la Empresa Eléctrica Villa Clara, Damián Jiménez, informó que los especialistas trabajaban para restablecer nuevamente el microsistema.

Según explicó, la estrategia contemplaba reincorporar gradualmente unidades de generación distribuida en Santa Clara, Calabazar de Sagua y Remedios, además de restablecer el servicio en hospitales, sistemas de bombeo de agua y un grupo reducido de circuitos en Santa Clara, Placetas, Remedios, Caibarién y Sagua la Grande, considerados esenciales para mantener la estabilidad del sistema.

También se intentaba sincronizar, con limitaciones, varios de los 11 parques solares de la provincia. Como respaldo, permanecían en funcionamiento la Unidad 2 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, y la Unidad 3 de Energás Varadero.

La Hanabanilla vuelve a fallar en un momento crítico

Con una capacidad instalada de 43 megavatios, la hidroeléctrica Hanabanilla, ubicada en el municipio de Manicaragua, constituye el principal soporte del microsistema de Villa Clara durante las contingencias del sistema eléctrico nacional.

No es la primera vez que sufre una avería en medio de una emergencia energética. En marzo de este año, una falla en la línea de transmisión de 110 kilovoltios de La Lima dejó fuera de servicio la instalación y redujo el suministro eléctrico en la provincia a solo 49 de sus más de 200 circuitos.

Entre los comentarios a la publicación oficial, un usuario atribuyó la nueva interrupción a un problema técnico aún no confirmado oficialmente.

"El circuito que le da estabilidad probada a la hidroeléctrica Hanabanilla no se conectó a ella esta vez. Y no lo digo yo, lo han dicho los especialistas en varias ocasiones", escribió.

Crece el malestar de la población

La caída del microsistema provocó una nueva ola de críticas entre los residentes de Villa Clara, muchos de los cuales denunciaron llevar varios días sin electricidad.

Desde Caibarién, usuarios reportaron acumular 49 horas consecutivas sin servicio al momento de la publicación del comunicado oficial.

«Hace muchos meses que estamos en contingencia. ¿Hasta cuándo seguirán con las diferentes palabritas y sin solución alguna?», cuestionó una residente.

La frustración de los villaclareños se produce en un contexto de creciente deterioro del sistema eléctrico cubano. El pasado 30 de julio, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que existen comunidades que acumulan hasta 105 días sin electricidad y admitió que la crisis energética del país «no tiene una solución a corto plazo», reflejando la profundidad del colapso que atraviesa la infraestructura eléctrica nacional.