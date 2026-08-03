Cubano pide matrimonio a su novia en medio de su baby shower y el video se vuelve viral

Un joven cubano convirtió el baby shower de su bebé en espera en una doble celebración al arrodillarse ante su novia y pedirle matrimonio frente a familiares y amigos, en un emotivo momento que se viralizó en TikTok.

El video, publicado el 9 de junio de 2026 por la cuenta @dianelysdiaz0808, acumuló más de 101,700 visualizaciones, 3,124 likes y 44 compartidos en la plataforma.

En el clip, una tercera mujer presente en la celebración le entrega a la novia un anillo floral que, al voltear, revela la sorpresa: el joven se arrodilla ante ella y le propone matrimonio en plena fiesta del bebé que esperan juntos.

La reacción de la novia fue de sorpresa y emoción. Entre los gritos de los presentes se escucha claramente: «una bulla una bulla oye que no has dicho que sí», lo que refleja el instante de asombro antes de que ella respondiera.

Una vez confirmado el sí, los invitados estallaron en aplausos y pidieron a la pareja que celebrara el compromiso: «tienen que bailar la primera pieza de comprometidos bailen bailen oye que ahora pronto tenemos boda».

Ambos se abrazaron rodeados de sus seres queridos, en un momento que combinó dos de las celebraciones más significativas para una pareja: la espera de un hijo y el inicio formal del camino hacia el matrimonio.

El video cierra con un sencillo «gracias a todo el mundo» de la pareja hacia los asistentes.

Este tipo de propuestas sorpresa durante eventos familiares se ha convertido en una tendencia viral consolidada en TikTok entre la comunidad cubana. En marzo de 2025, el cubano Walter le pidió matrimonio a Dunia durante el gender reveal de sus mellizas, en un video que también acumuló miles de vistas y comentarios.

Aquella pareja se casó en Miami en una ceremonia íntima en junio de 2026, apenas tres meses antes de este nuevo video viral.

En agosto de 2025, una propuesta cubana en Miami Beach con arco en forma de corazón, rosas y velas también se viralizó en TikTok, consolidando el patrón de pedidas de mano elaboradas y emotivas que tanto impacto generan entre la comunidad cubana en redes sociales.

El uso del anillo floral como elemento de engaño previo a la propuesta real añadió dramatismo al momento y contribuyó a que el video se compartiera de forma orgánica, siguiendo una fórmula que ha demostrado ser especialmente resonante entre los seguidores cubanos de la plataforma.