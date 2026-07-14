Aduana descubre insólito cargamento millonario de oro en el Aeropuerto de La Habana

Hallan más de 12 kilos de oro camuflados dentro de figuras en La Habana

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La Aduana General de la República de Cuba (AGR) decomisó más de 12 kilogramos de oro que dos pasajeros intentaban sacar ilegalmente por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, ocultos en el interior de nueve figuras artesanales pintadas de negro.

El hallazgo fue informado este lunes por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la AGR, a través de su cuenta oficial en X, donde destacó la pericia de los oficiales que detectaron el mineral y procedieron a denunciar el caso ante la Policía Nacional Revolucionaria.

El método de camuflaje resultó especialmente elaborado: las nueve piezas tenían forma de cabezas humanas estilizadas con rasgos faciales visibles —ojos, nariz, boca y cabello con textura de líneas paralelas— y un acabado negro brillante que las hacía parecer amuletos, artesanías o figuras rituales.

Pérez resumió el hallazgo con estas palabras: «Las 9 figuras pintadas de negro ocultaban el mineral de alto valor internacional, reconocer la pericia de los oficiales que realizaron denuncia a la policía».

Al precio de cierre del oro de este lunes, cercano a 3,997 dólares por onza troy, un kilogramo de oro puro tendría un valor aproximado de 128,507 dólares.

Por tanto, los más de 12 kilogramos detectados representarían un valor superior a 1.54 millones de dólares, aunque la estimación final dependerá del peso exacto y de la pureza del metal.

Este decomiso supera con creces los registros anteriores de la institución. En marzo de 2025, la Aduana frustró un intento previo de extracción de apenas dos kilogramos de oro en lingotes ocultos en el doble fondo de un equipaje en el mismo aeropuerto.

El tráfico de metales preciosos no es el único frente que enfrenta la aduana cubana.

En mayo de 2026, los agentes detectaron 24,150 euros ocultos en el equipaje de un viajero en el mismo aeropuerto, y en junio interceptaron decenas de vapeadores con marihuana y a un pasajero procedente de Panamá que había ingerido 25 cápsulas de droga.

Este endurecimiento de los controles se enmarca en la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 108 «De Aduanas», que sustituyó al marco legal de 1996 y amplió las facultades de la AGR con controles radiológicos, unidades caninas y circuitos cerrados de televisión.

La exportación de metales preciosos desde Cuba sin declaración de valor o sin autorización del Banco Central de Cuba constituye delito penal, y el Decreto-Ley 108 establece multas de hasta el triple del valor de la mercancía para infracciones muy graves, además del decomiso.