EE. UU. comenzará a acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó este miércoles las primeras imágenes oficiales de una moneda de oro de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump y anunció que la Casa de la Moneda comenzará a acuñarla.

La pieza forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Bessent afirmó que su producción busca honrar el legado de la libertad y representar un símbolo duradero de patriotismo. El anuncio también fue difundido en sus redes sociales.

Captura de pantalla X / @SecScottBessent

En el anverso aparece el perfil de Trump acompañado por las inscripciones «Liberty», «In God We Trust» y las fechas «1776-2026». El reverso muestra un águila, el número 250 y la frase latina «E Pluribus Unum». La Casa de la Moneda había publicado anteriormente los diseños de la pieza conmemorativa.

La moneda será una pieza de colección elaborada en oro de 24 quilates y tendrá un valor nominal de un dólar. Su diseño recibió previamente la aprobación de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, lo que permitió avanzar hacia la fase de producción.

La iniciativa ha provocado una controversia jurídica debido a que varias disposiciones federales restringen la representación de personas vivas en monedas estadounidenses. Según Axios, integrantes del Comité Asesor de Monedas Ciudadanas han cuestionado el diseño y sostienen que podría contradecir la legislación vigente.

El Departamento del Tesoro, sin embargo, ha defendido que la moneda puede autorizarse bajo las facultades especiales concedidas para crear diseños relacionados con el semiquincentenario del país. La discusión se centra en si esas facultades permiten una excepción a las restricciones aplicables a los retratos de personas vivas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad de ejemplares que serán acuñados, su fecha de salida al mercado ni el precio de venta para los coleccionistas.