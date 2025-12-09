Manager de Cardenales ve con optimismo el futuro del cubano César Prieto: “Tiene bastantes chances para 2026”

Vídeos relacionados:
El manager de los Cardenales de San Luis, Oli Mármol, ve con buenos ojos las posibilidades del cubano César Prieto de ganarse un puesto en el equipo para la temporada 2026, según declaró al periodista Francys Romero, quien se encuentra cubriendo los Winter Meetings 2025 en Orlando, Florida.
Romero, uno de los insiders cubanos más reconocidos en el entorno MLB, consultó directamente a Mármol sobre el futuro del cienfueguero. El estratega aseguró que Prieto “progresó mucho de una temporada a otra” y que, en su opinión, “tiene bastantes chances de jugar en 2026”.
Un año de crecimiento y un debut esperado
Tras varios años en Triple A, César Prieto, nacido en Cienfuegos, finalmente cumplió en 2025 el sueño de debutar en las Grandes Ligas. Su presencia, sin embargo, fue limitada a pocas apariciones, algo que generó dudas entre seguidores y analistas, especialmente considerando que la franquicia no ha tenido el mejor historial reciente en cuanto al desarrollo y promoción de peloteros cubanos.
Pese a ello, las palabras de Mármol sugieren un cambio de tono y una mayor confianza en el talento del infielder, quien ha destacado por su consistencia ofensiva desde su llegada al sistema de ligas menores.
Winter Meetings 2025: el epicentro de las decisiones en MLB
Este evento anual reúne a dueños de equipos, agentes de peloteros, ejecutivos de MLB y managers, y es escenario de negociaciones clave de cambios, firmas y movimientos estratégicos que pueden redefinir el mapa de la liga.
Lo más leído hoy:
Además, los Winter Meetings se han convertido en un punto de encuentro para aspirantes a ingresar a la industria del béisbol, periodistas especializados y personal de organizaciones que buscan nuevas oportunidades profesionales.
Con el creciente interés de los Cardenales en Prieto y un 2026 que podría significar su consolidación, el cubano aparece nuevamente en el radar como una de las posibles apuestas jóvenes del conjunto para la próxima campaña.
Preguntas frecuentes sobre César Prieto y su futuro en los Cardenales
¿Cuáles son las expectativas para César Prieto con los Cardenales en 2026?
El manager de los Cardenales de San Luis, Oli Mármol, ve con optimismo las posibilidades de César Prieto de ganarse un puesto en el equipo para la temporada 2026. Mármol destacó el progreso del jugador cubano y su potencial para ser una apuesta joven en el equipo.
¿Cómo fue el desempeño de César Prieto en LIDOM?
César Prieto cerró su participación en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) con un promedio de bateo de .256 en 14 juegos. Conectó 10 hits en 39 turnos al bate, consolidándose como un talento consistente entre los peloteros cubanos en el sistema de MLB.
¿Por qué César Prieto no juega para el equipo nacional de Cuba?
César Prieto se negó rotundamente a integrar nuevamente un equipo Cuba y no es elegible debido a su "deserción" de una delegación oficial en 2021. Al salir de la concentración del equipo Cuba en Florida, Prieto no puede ser convocado para el Clásico Mundial de Béisbol según las reglas de la Federación Cubana.
¿Cuál fue el rendimiento de César Prieto en Triple-A antes de debutar en MLB?
César Prieto bateó .300 en Triple-A con 138 hits antes de su ascenso a las Grandes Ligas. Su consistencia en el bateo y su desempeño en momentos decisivos consolidaron su reputación como uno de los talentos más fiables en las Ligas Menores.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.