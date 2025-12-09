Manager de Cardenales ve con optimismo el futuro del cubano César Prieto: “Tiene bastantes chances para 2026”

Vídeos relacionados:

El manager de los Cardenales de San Luis, Oli Mármol, ve con buenos ojos las posibilidades del cubano César Prieto de ganarse un puesto en el equipo para la temporada 2026, según declaró al periodista Francys Romero, quien se encuentra cubriendo los Winter Meetings 2025 en Orlando, Florida.

Romero, uno de los insiders cubanos más reconocidos en el entorno MLB, consultó directamente a Mármol sobre el futuro del cienfueguero. El estratega aseguró que Prieto “progresó mucho de una temporada a otra” y que, en su opinión, “tiene bastantes chances de jugar en 2026”.

Un año de crecimiento y un debut esperado

Tras varios años en Triple A, César Prieto, nacido en Cienfuegos, finalmente cumplió en 2025 el sueño de debutar en las Grandes Ligas. Su presencia, sin embargo, fue limitada a pocas apariciones, algo que generó dudas entre seguidores y analistas, especialmente considerando que la franquicia no ha tenido el mejor historial reciente en cuanto al desarrollo y promoción de peloteros cubanos.

Pese a ello, las palabras de Mármol sugieren un cambio de tono y una mayor confianza en el talento del infielder, quien ha destacado por su consistencia ofensiva desde su llegada al sistema de ligas menores.

Winter Meetings 2025: el epicentro de las decisiones en MLB

Este evento anual reúne a dueños de equipos, agentes de peloteros, ejecutivos de MLB y managers, y es escenario de negociaciones clave de cambios, firmas y movimientos estratégicos que pueden redefinir el mapa de la liga.

Además, los Winter Meetings se han convertido en un punto de encuentro para aspirantes a ingresar a la industria del béisbol, periodistas especializados y personal de organizaciones que buscan nuevas oportunidades profesionales.

Con el creciente interés de los Cardenales en Prieto y un 2026 que podría significar su consolidación, el cubano aparece nuevamente en el radar como una de las posibles apuestas jóvenes del conjunto para la próxima campaña.