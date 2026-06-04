Orioles suman otro talento cubano: Jonathan Torres acordó su firma

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El pitcher derecho cubano Jonathan Torres, de 19 años y natural de La Habana, acordó su firma con los Baltimore Orioles durante el actual período de firmas internacionales de las Grandes Ligas. El acuerdo está pendiente del examen físico de rigor antes de oficializarse.

La información fue reportada por el periodista especializado en béisbol cubano Francys Romero, quien señaló que se espera que Torres firme en los próximos días y se pruebe directamente en la Liga de Verano Dominicana (DSL, por sus siglas en inglés), el primer escalón del sistema de ligas menores de la organización de Baltimore.

La historia de Torres tiene un elemento poco común: abandonó Cuba hace aproximadamente dos años y, durante su proceso de adaptación y desarrollo, realizó una transición de jardinero a lanzador, una reconversión posicional que requiere un trabajo técnico y físico considerable.

Romero describió su trayectoria como la de «otro jugador que tuvo que navegar por un largo camino de sacrificio y trabajo», una frase que resume el recorrido típico de los prospectos cubanos que buscan llegar a MLB: salida de la isla, período de entrenamiento en República Dominicana, showcases ante scouts y, finalmente, la firma con una organización.

La foto que acompaña el anuncio muestra a Torres vistiendo el uniforme naranja de los Orioles en lo que parece ser la academia del equipo en República Dominicana, donde la franquicia tiene sus instalaciones de desarrollo de jugadores internacionales.

Torres se suma a una clase internacional 2026 de los Orioles que ya incluye varios cubanos de alto perfil: Jose Luis Acevedo (campocorto, 2.3 millones de dólares), Ariel Roque (jardinero, 1,697,500), Pedro Gomez (jardinero, 1,247,500), Gabriel Rosario (jardinero, 1,047,500) y Jonathan Hechavarría (lanzador derecho, 337,500). El bono de Torres no ha sido revelado públicamente.

La actividad de Baltimore en el mercado cubano no es nueva. En enero de 2022, la organización firmó al cubano César Prieto por 750,000, uno de los acuerdos más destacados de la franquicia con talento de la isla en años recientes.

El flujo de peloteros cubanos hacia las Grandes Ligas se mantiene constante. En el período 2025-2026, más de 40 peloteros cubanos fueron contratados por equipos de MLB, una cifra que refleja el alcance del éxodo de talento beisbolístico desde la isla. Entre los casos recientes figuran el prospecto Jonathan Valle, quien acordó con los Gigantes de San Francisco en mayo tras más de tres años en República Dominicana, y Cristian Rego, quien firmó con los Filis de Filadelfia en abril.

Una vez superado el examen físico, Torres tendrá la oportunidad de demostrar en la Liga de Verano Dominicana que la apuesta por su reconversión al montículo fue la decisión correcta.