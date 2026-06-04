Orioles suman otro talento cubano: Jonathan Torres acordó su firma

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El pitcher derecho cubano Jonathan Torres, de 19 años y natural de La Habana, acordó su firma con los Baltimore Orioles durante el actual período de firmas internacionales de las Grandes Ligas. El acuerdo está pendiente del examen físico de rigor antes de oficializarse.
La información fue reportada por el periodista especializado en béisbol cubano Francys Romero, quien señaló que se espera que Torres firme en los próximos días y se pruebe directamente en la Liga de Verano Dominicana (DSL, por sus siglas en inglés), el primer escalón del sistema de ligas menores de la organización de Baltimore.
La historia de Torres tiene un elemento poco común: abandonó Cuba hace aproximadamente dos años y, durante su proceso de adaptación y desarrollo, realizó una transición de jardinero a lanzador, una reconversión posicional que requiere un trabajo técnico y físico considerable.
Romero describió su trayectoria como la de «otro jugador que tuvo que navegar por un largo camino de sacrificio y trabajo», una frase que resume el recorrido típico de los prospectos cubanos que buscan llegar a MLB: salida de la isla, período de entrenamiento en República Dominicana, showcases ante scouts y, finalmente, la firma con una organización.
La foto que acompaña el anuncio muestra a Torres vistiendo el uniforme naranja de los Orioles en lo que parece ser la academia del equipo en República Dominicana, donde la franquicia tiene sus instalaciones de desarrollo de jugadores internacionales.
Torres se suma a una clase internacional 2026 de los Orioles que ya incluye varios cubanos de alto perfil: Jose Luis Acevedo (campocorto, 2.3 millones de dólares), Ariel Roque (jardinero, 1,697,500), Pedro Gomez (jardinero, 1,247,500), Gabriel Rosario (jardinero, 1,047,500) y Jonathan Hechavarría (lanzador derecho, 337,500). El bono de Torres no ha sido revelado públicamente.
La actividad de Baltimore en el mercado cubano no es nueva. En enero de 2022, la organización firmó al cubano César Prieto por 750,000, uno de los acuerdos más destacados de la franquicia con talento de la isla en años recientes.
El flujo de peloteros cubanos hacia las Grandes Ligas se mantiene constante. En el período 2025-2026, más de 40 peloteros cubanos fueron contratados por equipos de MLB, una cifra que refleja el alcance del éxodo de talento beisbolístico desde la isla. Entre los casos recientes figuran el prospecto Jonathan Valle, quien acordó con los Gigantes de San Francisco en mayo tras más de tres años en República Dominicana, y Cristian Rego, quien firmó con los Filis de Filadelfia en abril.
Una vez superado el examen físico, Torres tendrá la oportunidad de demostrar en la Liga de Verano Dominicana que la apuesta por su reconversión al montículo fue la decisión correcta.
Preguntas frecuentes sobre la firma de Jonathan Torres con los Baltimore Orioles
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Jonathan Torres y qué logro recientemente?
Jonathan Torres es un pitcher derecho cubano de 19 años que recientemente acordó su firma con los Baltimore Orioles durante el período de firmas internacionales de las Grandes Ligas. Este acuerdo está pendiente de un examen físico para ser oficializado.
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¿Cuál ha sido el camino de Jonathan Torres para llegar a MLB?
Jonathan Torres abandonó Cuba hace aproximadamente dos años, y durante este tiempo realizó una transición de jardinero a lanzador. Su trayectoria incluye un período de entrenamiento en República Dominicana y la participación en showcases ante scouts, un camino común para muchos prospectos cubanos que buscan llegar a MLB.
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¿Por qué República Dominicana es un destino común para los prospectos cubanos?
República Dominicana funciona como puente para los prospectos cubanos debido a sus academias de béisbol que les permiten prepararse físicamente y ser evaluados por scouts. Además, allí pueden tramitar su estatus de agentes libres internacionales bajo las reglas de MLB.
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¿Qué otros talentos cubanos han firmado recientemente con equipos de MLB?
Durante el período internacional 2025-2026, más de 40 peloteros cubanos han sido contratados por equipos de MLB, incluyendo a Jonathan Valle con los San Francisco Giants y Cristian Rego con los Filis de Filadelfia. Este flujo constante de talento cubano refleja el interés de MLB en los jugadores de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.