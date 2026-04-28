Jorge Soler va por la historia: a cinco jonrones de Kendrys Morales en MLB

Vídeos relacionados:

Jorge Soler conectó este lunes su sexto jonrón de la temporada 2026 con los Los Angeles Angels y se acerca a un hito histórico en las Grandes Ligas: el pelotero cubano está a solo cinco cuadrangulares de superar a Kendrys Morales (213) y convertirse en el sexto jugador nacido en la isla con más jonrones en la historia del exigente torneo.

El batazo llegó ante los Chicago White Sox, frente al lanzador Osvaldo Bido, en la alta del séptimo inning con dos outs.

Fue un jonrón solitario a jardín izquierdo-central con velocidad de salida de 107.9 mph, ángulo de 24° y distancia de 431 pies, según datos de MLB Statcast.

Con ese cuadrangular, Soler acumula aproximadamente 208 jonrones en su carrera de temporada regular, lo que lo coloca a cinco de alcanzar la marca de Morales.

El periodista deportivo Francys Romero resumió el momento: «Ahora se encuentra a cinco HR de superar a Kendrys Morales (213) y convertirse en el sexto jugador nacido en Cuba con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas».

El ranking histórico de cubanos con más jonrones en MLB está encabezado por Rafael Palmeiro (569), seguido de José Canseco (462), Tony Pérez (379), José Abreu (261) y Tony Oliva (220).

Kendrys Morales, quien se retiró del béisbol profesional en febrero de 2020 con 213 cuadrangulares, ocupa el sexto lugar de esa lista desde hace seis años.

La racha de poder de Soler en esta temporada ha sido notable.

El 24 de abril conectó un grand slam ante los Rojos de Cincinnati, y el 27 de abril añadió otro jonrón solitario ante esos mismos White Sox que volvió a castigar este lunes.

Soler llegó a los Angels el 31 de octubre de 2024 vía canje desde los Atlanta Braves a cambio del lanzador Griffin Canning, tras haber firmado con los San Francisco Giants en febrero de 2024 por tres temporadas.

Nacido en La Habana, el jardinero abandonó Cuba ilegalmente en 2011 tras dos intentos y debutó en las Grandes Ligas con los Chicago Cubs en 2014.

Su mayor logro individual llegó en 2021, cuando fue elegido MVP de la Serie Mundial con los Atlanta Braves tras conectar tres jonrones en los juegos uno, cuatro y seis.

En 2023, con los Miami Marlins, Soler fue uno de cuatro cubanos con 30 jonrones en esa misma temporada, con 36 cuadrangulares en 137 juegos.

Este mes de abril también protagonizó un incidente cuando, tras conectar un jonrón ante los Braves el 8 de abril, se enfrascó en una pelea con el lanzador dominicano Reynaldo López y lo acusó de haberle tirado a la cabeza.

Si Soler mantiene el ritmo de poder que ha mostrado en las primeras semanas de la temporada, la marca histórica de Morales podría caer en cuestión de días, lo que lo situaría solo por detrás de Tony Oliva en el escalafón de los cubanos más jonroneros de todos los tiempos en MLB.