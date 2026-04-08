"Me tiró a la cabeza": Soler denuncia a Reynaldo López tras pelea en MLB

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El cubano Jorge Soler acusó directamente al lanzador dominicano Reynaldo López de haberle lanzado a propósito a la cabeza durante el partido entre los Los Ángeles Angels y los Atlanta Braves, disputado este martes, y ofreció su versión de los hechos a la prensa acreditada al finalizar el encuentro.

En declaraciones a la prensa, recogidas por el periodista Francys Romero en sus redes sociales, Soler cuestionó la actuación del pitcher rival y no ocultó su molestia por lo ocurrido en el terreno. “Creo que tengo buenos números con él. En el primer turno le doy jonrón. En el segundo me tira un pelotazo en la mano. Y en el tercero tiró un pelotazo también para arriba. Esto es Grandes Ligas, no puede estar tirando así”, afirmó.

El jardinero cubano también reveló que intentó comunicarse con López tras el incidente, pero la respuesta no fue la esperada. “Sí, le pregunté si estaba bien, y me respondió con una mala palabra”, explicó.

Soler señaló además que ambos habían coincidido previamente en el mismo equipo durante parte de la temporada 2024 y que nunca antes habían tenido una situación similar en el terreno de juego.

El pelotero dejó entrever que, a su juicio, los lanzamientos no fueron accidentales. “El calor del juego, obviamente, estoy jugando pelota, ya me das un pelotazo por la mano, me vuelves a tirar por la cabeza, hello”, dijo, visiblemente molesto.

Ante la pregunta de si creía que hubo intención por parte del lanzador, Soler fue directo: “Yo pienso que sí, con los demás bateadores no se le escapó la pelota”.

El incidente ocurrió en el quinto inning, cuando López lanzó una recta alta e interior que pasó peligrosamente cerca de la cabeza de Soler. Fue el tercer momento de tensión entre ambos en el mismo juego: en el primer turno, Soler conectó un jonrón; en el segundo, recibió un pelotazo de 96 mph en la mano.

El partido, que terminó con victoria de Atlanta 7-2, quedó marcado por el enfrentamiento entre ambos peloteros, antiguos compañeros en los Braves durante 2024.

Aunque ninguno resultó lesionado, el incidente podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de la MLB en las próximas horas.

Más allá del resultado, la imagen de Soler y López intercambiando golpes en el montículo se convirtió en el episodio central de una noche en la que la rivalidad deportiva cruzó momentáneamente la línea del juego limpio.