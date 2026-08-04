Departamento de Estado sobre apagones en Cuba: «Se podrían encender las luces mañana si eligen soltar el poder»

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el régimen cubano podría resolver la crisis eléctrica de inmediato si renunciara al poder.

Las declaraciones se hicieron públicas este lunes, en «El show de Will Cain» en Fox News y forman parte de una entrevista a Joshua Treviño, Director Sénior de la Iniciativa del Hemisferio Occidental. El fragmento se publicó en la cuenta de X del Departamento de Estado.

«Se podrían encender las luces mañana si eligieran soltar su control sobre el poder. Y eso es lo que creo que todos los estadounidenses, y ciertamente el presidente y el secretario Marco Rubio, esperan que hagan», declaró Treviño.

Vinculó directamente la situación cubana con la captura de Nicolás Maduro y el fin del chavismo. «Muchas de las tropas de combate que las fuerzas estadounidenses enfrentaron el 3 de enero en Caracas eran cubanas. La dictadura cubana fue el principal patrocinador de la dictadura de Maduro», afirmó.

Ante la pregunta del entrevistador sobre cuánto tiempo más cree que podrán resistir en Cuba, la respuesta del analista político fue directa.

«Es imposible decirlo. Lo trágico es que no hay un límite para la cantidad de sufrimiento que el régimen comunista cubano está dispuesto a infligir a su propio pueblo».

La declaración de Treviño llegó en un momento crítico de los apagones en Cuba. El colapso del domingo fue el sexto apagón nacional del año. El proceso de reconexión comenzó esa misma noche, pero los cortes continuaban el lunes por la mañana.

En marzo, el Secretario de Estado Marco Rubio señaló que los apagones son resultado de décadas de abandono y mala gestión, y no tienen relación con las políticas de Washington.

En julio, añadió que el «gran dilema» del régimen es que teme perder el control si mejora demasiado la economía.

La crisis eléctrica cubana de 2026 es la más grave en décadas. Además de los problemas con el suministro de combustible, el sistema depende de plantas termoeléctricas con equipos que nunca han sido modernizados.