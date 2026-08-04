Departamento de Estado sobre apagones en Cuba: «Se podrían encender las luces mañana si eligen soltar el poder»

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el régimen cubano podría resolver la crisis eléctrica de inmediato si renunciara al poder.
Las declaraciones se hicieron públicas este lunes, en «El show de Will Cain» en Fox News y forman parte de una entrevista a Joshua Treviño, Director Sénior de la Iniciativa del Hemisferio Occidental. El fragmento se publicó en la cuenta de X del Departamento de Estado.
«Se podrían encender las luces mañana si eligieran soltar su control sobre el poder. Y eso es lo que creo que todos los estadounidenses, y ciertamente el presidente y el secretario Marco Rubio, esperan que hagan», declaró Treviño.
Vinculó directamente la situación cubana con la captura de Nicolás Maduro y el fin del chavismo. «Muchas de las tropas de combate que las fuerzas estadounidenses enfrentaron el 3 de enero en Caracas eran cubanas. La dictadura cubana fue el principal patrocinador de la dictadura de Maduro», afirmó.
Ante la pregunta del entrevistador sobre cuánto tiempo más cree que podrán resistir en Cuba, la respuesta del analista político fue directa.
«Es imposible decirlo. Lo trágico es que no hay un límite para la cantidad de sufrimiento que el régimen comunista cubano está dispuesto a infligir a su propio pueblo».
La declaración de Treviño llegó en un momento crítico de los apagones en Cuba. El colapso del domingo fue el sexto apagón nacional del año. El proceso de reconexión comenzó esa misma noche, pero los cortes continuaban el lunes por la mañana.
En marzo, el Secretario de Estado Marco Rubio señaló que los apagones son resultado de décadas de abandono y mala gestión, y no tienen relación con las políticas de Washington.
En julio, añadió que el «gran dilema» del régimen es que teme perder el control si mejora demasiado la economía.
La crisis eléctrica cubana de 2026 es la más grave en décadas. Además de los problemas con el suministro de combustible, el sistema depende de plantas termoeléctricas con equipos que nunca han sido modernizados.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica y política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Departamento de Estado de EE. UU. afirma que Cuba podría resolver los apagones de inmediato?
El Departamento de Estado de EE. UU. sostiene que Cuba podría resolver los apagones de inmediato si el régimen decidiera soltar su control sobre el poder. Según Joshua Treviño, Director Sénior de la Iniciativa del Hemisferio Occidental, esto permitiría implementar cambios estructurales necesarios para mejorar la situación eléctrica de la isla. El gobierno estadounidense argumenta que las políticas del régimen cubano, centradas en el control absoluto, son un obstáculo para resolver la crisis energética.
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¿Cuál es la relación entre la captura de Nicolás Maduro y la situación en Cuba?
La captura de Nicolás Maduro ha afectado la situación en Cuba debido a la pérdida del suministro de petróleo venezolano subsidiado. Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., ha señalado que el 60% del crudo que recibía Cuba de Venezuela era revendido para obtener efectivo en lugar de ser utilizado para sostener la red eléctrica del país. La falta de este suministro ha exacerbado la crisis energética en la isla.
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¿Cuáles son las causas estructurales de la crisis en Cuba según Marco Rubio?
Marco Rubio identifica dos causas principales de la crisis cubana: un sistema económico inviable y la pérdida del petróleo venezolano gratuito. Rubio ha calificado al régimen cubano de "estado fallido" y ha explicado que el modelo económico cubano no funciona, lo que ha llevado a una caída demográfica y un deterioro de las condiciones de vida, agravado por la falta de modernización de su infraestructura energética.
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¿Qué postura tiene EE. UU. respecto a un cambio de régimen en Cuba?
EE. UU. no ha establecido un cronograma para un cambio de régimen en Cuba, pero aboga por reformas políticas y económicas reales. Marco Rubio ha enfatizado que el objetivo de Washington es que el pueblo cubano pueda vivir con prosperidad y seguridad. Aunque no se descarta la posibilidad de diálogo, las actuales condiciones del régimen y su negativa a implementar cambios significativos son vistas como barreras para la mejora de la situación en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.