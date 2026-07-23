Marco Rubio revela cuál es «el gran dilema del régimen cubano» con la economía

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, volvió a pronunciarse este jueves sobre Cuba desde Manila, donde participa en la cumbre ministerial de la ASEAN, con un diagnóstico demoledor sobre la dirigencia de la isla: las personas al mando no saben lo que hacen y temen que mejorar la economía les cueste el poder.
Las declaraciones surgieron cuando periodistas le preguntaron cuál es el plan de Washington para Cuba. Querían saber si el Partido Comunista continuaría en el poder bajo otro liderazgo o con los Castro aún al frente. Rubio declinó revelar detalles, pero no escatimó en su valoración del régimen.
«¿Quieres que te cuente los detalles de nuestro plan? No haré eso. Lo que les digo es esto, y es la verdad. Las personas que están al mando de Cuba no saben lo que están haciendo. No saben cómo arreglar su economía. No saben cómo hacerlo. No entienden conceptos económicos básicos», afirmó el secretario de Estado.
Rubio identificó lo que describió como el dilema central que paraliza a La Habana desde hace década y media. «Quieren mejorar su economía hasta cierto punto, pero tienen miedo de que, si la mejoran demasiado, pierdan el control político sobre la población. Ese es el dilema al que se enfrentan».
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que Washington busca incidir en el rumbo de la isla precisamente por su cercanía geográfica.
«Buscamos una oportunidad para influir en la dirección que toman porque está a 90 millas de nuestras costas. Queremos que Cuba sea próspera y sea libre, pero mientras las personas al frente de Cuba sigan así, el futuro será difícil».
Rubio cerró su diagnóstico con una frase sin ambigüedades. «Va a ser difícil para ellos hacer los cambios necesarios para que Cuba tenga un futuro mejor. No entienden que son incompetentes».
Las palabras de este jueves llegan un día después de una extensa rueda de prensa en la que Rubio calificó a Cuba de «estado fallido» en dos ocasiones y anunció el inicio del envío de más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida exclusivamente a través de organizaciones no gubernamentales como Catholic Relief Services y Cáritas Cuba.
En esa misma comparecencia del miércoles, Rubio insistió en que el régimen revendía alrededor del 60% del crudo que recibía gratuitamente de Venezuela para obtener efectivo, en lugar de destinarlo a la red eléctrica, y señaló que Cuba ha perdido entre el 10% y el 15% de su población desde 2021 como consecuencia directa de la mala gestión del régimen.
El contexto de estas declaraciones es una escalada sostenida de presión estadounidense sobre La Habana. La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, ha reducido el flujo de petróleo hacia la isla entre un 80% y un 90%, y desplegó el portaaviones USS Nimitz en el Caribe desde el 20 de mayo en el marco de la Operación Southern Spear.
El propio presidente Trump lanzó el 16 de julio una advertencia que aún resuena: «Muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos quizás dos meses».
El régimen, por su parte, ha rechazado sistemáticamente las iniciativas de Washington. El canciller Bruno Rodríguez calificó la ayuda humanitaria de «fábula», mientras que el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío la describió como un «sucio negocio político».
Rubio, sin embargo, no descartó el diálogo: «Estamos dispuestos a dialogar», dijo el miércoles, aunque condicionó cualquier avance a que quienes hoy gobiernan la isla decidan moverse en otra dirección.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica de Cuba según Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el principal dilema del régimen cubano según Marco Rubio?
El principal dilema del régimen cubano es que teme perder el control político si mejora demasiado la economía. Marco Rubio sostiene que la dirigencia de la isla no sabe cómo mejorar la economía sin perder el control sobre la población, lo que paraliza cualquier avance significativo en el bienestar económico del país.
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¿Cómo califica Marco Rubio al régimen cubano?
Marco Rubio califica al régimen cubano como un "estado fallido" dirigido por "comunistas incompetentes". Según él, el gobierno de La Habana no solo ha fracasado en su modelo económico, sino que además su dirigencia carece de la capacidad para implementar cambios necesarios que podrían mejorar la situación del país.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a la ayuda humanitaria a Cuba?
Estados Unidos ha comenzado el envío de más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba. Esta ayuda se distribuye exclusivamente a través de organizaciones no gubernamentales como Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, sin la intermediación del gobierno cubano, debido a la negativa del régimen a aceptar la asistencia de manera oficial.
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¿Qué consecuencias ha tenido la pérdida del petróleo venezolano para Cuba?
La pérdida del petróleo venezolano ha agravado la crisis económica en Cuba. Marco Rubio reveló que el régimen cubano revendía aproximadamente el 60% del petróleo gratuito que recibía de Venezuela. La desaparición de este suministro ha dejado al país en una situación energética crítica, contribuyendo a apagones y escasez de recursos esenciales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.