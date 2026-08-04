Cubanos desmontan a Gerardo Hernández tras intentar rebatir a Marco Rubio: "Se puede ser un Estado fallido y una amenaza"

La última publicación de Gerardo Hernández en Facebook, en la que intentó desacreditar las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre Cuba, terminó provocando una avalancha de respuestas que reflejan mucho más que un desacuerdo político.

Los cientos de comentarios publicados bajo el post muestran un creciente hartazgo hacia una de las figuras más visibles del aparato de poder cubano y un rechazo cada vez más abierto al discurso oficial.

La idea central del espía convicto de la Red Avispa era sencilla: si Cuba constituye una amenaza para Estados Unidos, entonces no puede calificarse al mismo tiempo como un Estado fallido. Sin embargo, ese razonamiento fue precisamente el que decenas de usuarios cuestionaron.

"Una cosa no excluye la otra", resumió uno de los comentarios más respaldados. Otros desarrollaron la idea con mayor profundidad: un Estado puede conservar el monopolio de la fuerza dentro de sus fronteras y, al mismo tiempo, haber fracasado en su función esencial de garantizar bienestar, estabilidad económica y derechos básicos a su población.

Varios participantes fueron más allá y recordaron que, precisamente, los Estados fallidos suelen convertirse en focos de inestabilidad regional e internacional.

En ese sentido, argumentaron que el colapso institucional, las crisis humanitarias, las migraciones masivas, el auge del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo o el tráfico de personas convierten con frecuencia a estos países en amenazas para la seguridad de otros Estados.

"Los Estados fallidos son un problema para todo el mundo", escribió un usuario. "Precisamente porque generan migraciones, violencia y desestabilización", añadió otro.

Varios recordaron que numerosos documentos de política internacional consideran que la fragilidad estatal constituye un riesgo para la seguridad global, por lo que calificaron de falso el dilema planteado por Hernández.

Otros comentarios trasladaron el debate al caso específico cubano.

"Cuba puede ser ambas cosas: un Estado incapaz de ofrecer condiciones dignas de vida a sus ciudadanos y un problema de seguridad por su alianza con gobiernos hostiles, su papel en operaciones de inteligencia o las oleadas migratorias que provoca", resumió un internauta.

También aparecieron quienes insistieron en que el concepto de "Estado fallido" no depende exclusivamente de la pérdida del control territorial. "Que el gobierno controle el país no significa que funcione", escribió un comentarista. "Lo que ha colapsado es la economía, los servicios públicos y la calidad de vida", añadió otro.

Ese argumento generó una de las discusiones más extensas de toda la conversación. Algunos participantes defendieron que Cuba no puede considerarse un Estado fallido porque el régimen mantiene el control de las instituciones, el ejército y el territorio nacional. Incluso compararon la realidad cubana con la de países como Somalia, Libia o Haití para sostener que existen diferencias evidentes.

Sin embargo, la mayoría de las respuestas rechazó esa interpretación. Varios usuarios señalaron que la existencia de un aparato estatal fuerte no invalida el deterioro profundo de un país cuando la población vive sometida a apagones, escasez de alimentos, crisis sanitaria, emigración masiva y falta de perspectivas económicas.

El debate terminó derivando hacia una crítica mucho más amplia al papel de Hernández dentro del sistema.

Muchos comentarios cuestionaron que uno de los principales dirigentes del régimen dedique tiempo a publicaciones propagandísticas mientras millones de cubanos enfrentan una crisis cotidiana marcada por la inflación, los apagones y la escasez. La percepción dominante fue la de un dirigente desconectado de la realidad de la mayoría de los ciudadanos y beneficiario de los privilegios del poder.

"No viven el país que vive el cubano de a pie", resumió uno de los participantes. Otros afirmaron que quienes forman parte de la cúpula política "se aferran al poder mientras el pueblo paga el precio".

Aunque abundaron las descalificaciones personales —incluidas referencias a episodios de la vida privada de Hernández que desde hace años circulan en redes sociales—, el volumen de esos comentarios también refleja el nivel de animadversión que despiertan figuras identificadas con el aparato político del régimen.

Más allá del tono empleado, la conversación evidencia un desgaste de la imagen pública de dirigentes que durante décadas estuvieron protegidos de la crítica abierta.

No es la primera vez que ocurre. En los últimos meses, prácticamente todas las publicaciones de Hernández en redes sociales han terminado convertidas en espacios de contestación ciudadana.

Ya fuera intentando ironizar sobre el despliegue militar estadounidense, compartiendo fotografías en un bicitaxi, publicando imágenes mientras disfrutaba de una caldosa o lanzando preguntas provocadoras a sus críticos, el resultado ha sido sistemáticamente el mismo: cientos de respuestas que utilizan sus propias publicaciones para cuestionar al régimen y denunciar la situación que vive el país.

Esa dinámica no parece casual. Hernández ha construido en los últimos años un perfil en redes basado en la confrontación y la provocación política, una estrategia que con frecuencia termina generando un efecto contrario al buscado y convierte cada publicación en un termómetro del descontento ciudadano.

También hubo voces que respaldaron el planteamiento del dirigente. Algunos usuarios sostuvieron que Estados Unidos exagera deliberadamente la situación cubana para justificar una política más agresiva hacia la isla y defendieron que Cuba mantiene intactas sus instituciones y su soberanía.

Otros insistieron en que las sanciones estadounidenses explican buena parte de la crisis económica y rechazaron la etiqueta de Estado fallido.

Sin embargo, esos argumentos encontraron una respuesta igualmente contundente. Numerosos participantes replicaron que el deterioro económico y social precede a muchas de las medidas recientes de Washington y que reducir la crisis exclusivamente a factores externos ignora décadas de ineficiencia, control político y ausencia de reformas estructurales.

Para estos comentaristas, el verdadero problema no es la retórica de Marco Rubio, sino la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones a una población que lleva años soportando apagones, escasez y una emigración sin precedentes.

La conversación deja una conclusión clara: más que discutir una definición académica sobre qué constituye un Estado fallido, buena parte de los cubanos aprovecharon la publicación de Gerardo Hernández para expresar un cansancio acumulado con quienes consideran responsables de la situación del país.

Y esa fatiga, cada vez más visible en las redes sociales, termina eclipsando cualquier intento de la propaganda oficial por controlar el relato.