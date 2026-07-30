«Para lo que sirven y resuelven, como si no los cambian»: Cubanos sobre delegados municipales

La Asamblea Nacional del Poder Popular derogó este miércoles la Ley 183, aprobada apenas siete meses atrás, que reducía de cinco a cuatro años el mandato de los delegados a las asambleas municipales.

La decisión, anunciada por el medio oficialista Cubadebate, desató una avalancha de comentarios irónicos y críticos en redes sociales, donde los cubanos cuestionaron abiertamente para qué sirven esos cargos.

La Ley 183 había sido aprobada en enero de 2026 con el argumento de reordenar el calendario electoral, alterado por la pandemia de COVID-19.

Bajo esa norma, el mandato vigente de los delegados habría concluido en noviembre de este año.

Según el diputado José Luis Toledo Santander, la razón para derogarla fue la «compleja situación económica y social del país», que hacía inoportuno convocar elecciones municipales en este momento.

Con la derogación, vuelve a aplicarse el artículo 187 de la Constitución cubana, que fija el período en cinco años.

El vaivén legislativo no pasó inadvertido. «Ponen y quitan las leyes como cambiarse de ropa, qué interesante», escribió un usuario en la publicación de Cubadebate. Otro resumió el episodio con una sola frase: «La ley de los 7 meses».

La percepción más extendida entre quienes comentaron fue que la duración del mandato es irrelevante si los delegados no resuelven nada.

«Da lo mismo cuatro que cinco, como si son 20, da igual. Una foca de cuatro es foca a los cinco y sigue siendo foca a los 20. Su función es decir que sí y aplaudir», ironizó un internauta. Otro fue más directo: «Para lo que sirven y resuelven, como si no los cambian, todo es un circo».

Varios comentarios apuntaron a la naturaleza del sistema antes que a los propios delegados.

«Es una pantomima: cuando llega el momento, el 100% está de acuerdo con todo y todo está bien. Las decisiones que mandan a votación ya están tomadas hace rato; hacen más teatro que los mismos actores de televisión», señaló otro usuario. Uno más añadió: «Una ley que aprueban los mismos beneficiarios para satisfacer y mejorar sus demandas sobre los servicios».

También hubo quien conectó la medida con el panorama político más amplio.

«El diablo está en los detalles. Me suena que es el primer paso para legitimar una prórroga en el mandato de Díaz-Canel, dígase de paso el gobierno», especuló un comentarista. Otro recordó las prioridades reales de la población: «Diputados, el aceite está a 3,000, ¿qué me importa esa ley?».

La ciudadanía, sin embargo, parece haber sacado sus propias conclusiones: «Eso denota temor a tener que pasar por procesos electorales validatorios», escribió un usuario, mientras otro cerró el debate con una sentencia breve: «Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen».

La derogación se produjo durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, una jornada parlamentaria especialmente activa.

Además de esta medida, la Asamblea aprobó el Código de Trabajo, la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, la Ley de la Vivienda y la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que incluye un recorte de 92,000 cargos.

El régimen había recurrido a los delegados municipales en los meses previos como herramienta de gestión de la crisis: en septiembre de 2025 los liberó de sus empleos habituales para dedicarlos a tareas comunitarias durante los apagones, y en febrero de 2026 ordenó liberar a más delegados para reforzar su presencia política en los barrios.