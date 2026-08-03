Fisher Island de Miami ya no es el código postal más caro de EE.UU.

Fisher Island, la exclusiva isla privada frente a Miami Beach, perdió este año por primera vez en dos años el título de código postal más caro de Estados Unidos, según datos de PropertyShark y Bloomberg reportados por El Nuevo Herald.

El enclave californiano de Atherton (código postal 94027), ubicado en el corazón de Silicon Valley a unas 18 millas al noroeste de San José, recuperó el primer lugar al registrar un precio medio de venta de viviendas de casi 10 millones de dólares durante la primera mitad de 2026, un aumento de aproximadamente 20% respecto al año anterior.

El motor del ascenso de Atherton es el auge de la inteligencia artificial: empleados y fundadores de empresas como OpenAI, Anthropic y SpaceX están convirtiendo sus ganancias en acciones en compras de propiedades de lujo en esa localidad de apenas unos 7,000 residentes.

En lo que va de 2026, Atherton ya registró cinco ventas de viviendas por al menos 30 millones de dólares, acercándose al récord del año anterior, según Bloomberg.

La localidad es hogar del capitalista de riesgo Marc Andreessen, del cofundador de WhatsApp Jan Koum y de la estrella de los Golden State Warriors Stephen Curry.

Fisher Island, por su parte, había escalado al primer puesto en el ranking de PropertyShark de 2025 con un precio medio de 9.5 millones de dólares, un salto del 65% respecto a 2024, cuando ocupaba el cuarto lugar con 5.75 millones.

Ese ascenso estuvo impulsado por la migración masiva de ejecutivos e inversionistas adinerados desde estados con mayores impuestos durante y después de la pandemia, un movimiento que llevó a multimillonarios como Ken Griffin, Jeff Bezos y Carl Icahn a establecerse en Miami-Dade.

Perder el primer lugar no implica una caída en el atractivo de la isla. La isla privada de 216 acres, accesible únicamente por ferry, yate o helicóptero, sigue siendo uno de los enclaves residenciales más exclusivos del país, con condominios que se venden regularmente por decenas de millones de dólares y algunas residencias listadas por hasta 85 millones.

El cambio de liderazgo ilustra cómo están evolucionando las fuentes de riqueza extrema en el país: mientras el sur de Florida fue impulsado por gestores de fondos de cobertura y ejecutivos de capital privado, Silicon Valley genera ahora una nueva generación de compradores ultrarricos gracias al boom tecnológico.

El sur de Florida, no obstante, mantiene su dominio en el segmento de ultra lujo. Según Bloomberg, siete de las 11 ventas residenciales superiores a 100 millones de dólares registradas en EE.UU. el año pasado ocurrieron en Florida, y el costo de vida en Miami superó al de Nueva York por primera vez en julio de 2026.

El mercado inmobiliario de Miami-Dade mostró señales de desaceleración en 2026, con el valor de nueva construcción cayendo de 8,600 millones a 5,100 millones de dólares respecto a 2025, lo que podría explicar en parte el desplazamiento de Fisher Island del primer puesto en el ranking anual de PropertyShark.