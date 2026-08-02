Bajan los alquileres en Miami, pero vivir en el sur de Florida sigue siendo caro: Estas son las cifras

Hay una buena noticia para quienes buscan vivienda en el sur de Florida: los precios del alquiler están dando un respiro.

En junio de 2026, la renta media solicitada en Miami descendió a $2,277 mensuales, lo que representa una caída interanual del 2.6%, según el último reporte de mercado de Realtor.com.

Este descenso no solo supera la contracción promedio del 1.5% registrada a nivel nacional, sino que llega en pleno verano -la temporada alta de arrendamiento- un periodo en el que históricamente los alquileres tienden a encarecerse debido a la demanda vacacional y las mudanzas estacionales.

Además, junio marcó el 35.º mes consecutivo de caídas interanuales en las 50 metrópolis más grandes de Estados Unidos.

Sin embargo, el alivio para los inquilinos tiene límites muy claros.

Pese a estas bajadas puntuales, el sur de Florida se mantiene como una de las regiones más prohibitivas del país, y los indicadores económicos más recientes confirman una realidad inédita: Miami ha superado a Nueva York en costo de vida por primera vez en la historia.

El mercado de alquileres en el sur de Florida

La baja en Miami respondería a un factor de oferta estructural: el intenso ritmo de construcción de los últimos años ha ampliado considerablemente el parque residencial disponible.

Durante 2025, el área metropolitana de Miami registró 2.6 nuevas unidades multifamiliares por cada 1,000 residentes en permisos de construcción, superando las 1.6 unidades de 2024, y alcanzando niveles equivalentes al pico de 2021.

En el resto del estado, Orlando encabezó la expansión inmobiliaria con 4.5 permisos por cada 1,000 residentes.

Gracias a este volumen de entregas, los analistas de Realtor.com prevén que la tendencia de moderación en los precios se extienda durante lo que resta de 2026.

Sin embargo, mientras el mercado de renta se oxigena ligeramente, la compra de vivienda continúa siendo inalcanzable para la mayoría de los trabajadores.

El precio medio de lista en Miami se situó en $499,000 en junio de 2026, una cifra muy alejada de los $258,000 que se consideran el techo máximo de compra accesible para una familia de ingresos medios en Florida.

Para complicar el panorama, el inventario activo de casas en venta cayó un 16% interanual, restringiendo aún más el mercado comprador.

Una ciudad que expulsa a su clase media

Un análisis de Bloomberg basado en datos del Bureau of Economic Analysis -publicados en julio de 2026- reveló que el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach alcanzó un índice de paridad de precios regionales de 114,155, superando el 112,563 de Nueva York.

El costo de vida global explica por qué una pequeña baja en la renta no basta: el índice de precios al consumidor en el sur de Florida acumula una subida del 36% desde 2019, el mayor incremento en todo EE.UU. con la sola excepción de Tampa.

A ello se suman unos costes fijos desproporcionados: las primas de seguro de hogar promedian $8,292 al año (cuatro veces más que en Nueva York, según Insurify).

A ello se suma que los impuestos sobre la propiedad han aumentado un 62% desde 2019, más del doble del promedio nacional.

«Ya no se trata solo del precio de compra. Se trata del costo total de ser propietario», advirtió el agente inmobiliario Michael Buttacavoli, de Corcoran, en declaraciones a Bloomberg.

Esta espiral inflacionaria está forzando a miles de familias a abandonar la región.

Tan solo en 2025, Miami-Dade perdió 113,700 residentes netos por migración interna hacia otros condados o estados, registrando el mayor éxodo de su historia reciente, según cifras del Censo analizadas por Reventure Consulting.

«Es desalentador lo derrotado que te sientes cuando te expulsan de tantos barrios», relató Colby Eisenberg, un director de ventas publicitarias que llegó a Brickell en 2020 pagando $2,150 mensuales y terminó desplazándose primero a Fort Lauderdale y luego a Boca Raton tras sufrir aumentos de casi $1,000 en su contrato de alquiler.

La paradox+ja de los millonarios

Mientras la clase trabajadora busca alternativas más económicas fuera del condado, el sur de Florida se consolida como un imán para el gran capital.

La región alberga actualmente a unos 38,800 residentes millonarios distribuidos entre Miami, Miami Beach y Coral Gables, una cifra que creció un 94% entre 2014 y 2024, según datos de Henley & Partners y New World Wealth.

El principal gancho sigue siendo la ventaja fiscal -Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta personal- lo que ha atraído a grandes fortunas procedentes de Nueva York, California y Chicago.

«La gente se deja cegar por la ausencia del impuesto estatal sobre la renta», advirtió Nicolas Valdes-Fauli, un planificador financiero que se mudó de Manhattan a Miami.

«Miami tiene una forma de normalizar rápidamente el aumento del nivel de gasto. La presión social en torno al consumo es poderosa», añadió a Bloomberg.

El panorama nacional

A nivel general en Estados Unidos, la renta media solicitada en las 50 mayores áreas metropolitanas cerró junio de 2026 en $1,692, lo que representa una reducción interanual del 1.5%.

La corrección se reflejó en todas las tipologías de vivienda:

Estudios: cayeron un 2.2% hasta los $1,422 mensuales.

cayeron un 2.2% hasta los $1,422 mensuales. Un dormitorio: cayeron un 1.4% hasta los $1,579 mensuales.

cayeron un 1.4% hasta los $1,579 mensuales. Dos dormitorios: cayeron un 1.4% hasta los $1,893 mensuales.

Pese a esta tónica descendente, el mercado del alquiler nacional sigue estando $238 más caro (un 16.4%) que en junio de 2019, antes de la pandemia.

En el extremo más costoso del país, metrópolis como San José (California) alcanzaron un máximo histórico de $3,423 mensuales (+3.3% interanual), impulsadas por la bonanza económica vinculada a la industria de la inteligencia artificial.