Reportan un aumento de los casos de lepra en Florida

Paciente de lepra en un estadio inicial de la enfermedad (i) y Lepra a nivel microscópico (d)

Florida acumula 17 casos de lepra en lo que va de 2026, principalmente en la región central del estado, según reportó People.

La cifra se suma a una tendencia al alza sostenida, que ha convertido al estado del sol en el principal foco de la enfermedad en Estados Unidos.

La cifra llega después de que 2025 cerrara con 36 casos, el total anual más alto desde que el Departamento de Salud de Florida comenzó a registrar la enfermedad en 1992, según informó Univision.

La evolución es llamativa: el estado pasó de apenas ocho casos en 2022 a 23 en 2023; 20 en 2024; y 36 en 2025.

Florida, epicentro nacional

El estado de Florida concentró 36 de los 174 casos reportados en todo Estados Unidos durante 2025, según datos del Programa Nacional de Enfermedad de Hansen.

A nivel nacional, la cifra total ha descendido respecto a años anteriores -205 casos en 2024 y 225 en 2023- pero Florida va a contracorriente.

La concentración geográfica apunta al corredor de la autopista I-4, en el centro del estado.

Los condados con diagnósticos confirmados en 2026 incluyen Brevard, Charlotte, Duval, Highlands, Lake, Lee, Manatee, Miami-Dade, Okeechobee, Orange, Seminole, St. Johns, Sumter y Volusia.

Un dato especialmente relevante es que 27 de los 36 casos de 2025 en Florida fueron probablemente adquiridos dentro del propio estado.

Una publicación de 2025 en la revista Emerging Infectious Diseases fue más directa: señaló que la lepra «ahora se considera endémica» en partes del sureste de Estados Unidos, especialmente en Florida.

El papel de los armadillos

Las autoridades sanitarias investigan el papel de los armadillos de nueve bandas como posible fuente de infección.

Estos animales son uno de los pocos reservorios naturales conocidos de la bacteria Mycobacterium leprae, y se estima que entre el 15% y el 20% de los ejemplares en algunas zonas del sur del país la portan.

Un estudio de 2015 del Programa Nacional de Enfermedad de Hansen confirmó que estos animales pueden transmitir la bacteria a los humanos al tocarlos o sostenerlos.

La enfermedad puede propagarse posteriormente entre personas mediante contacto cercano y prolongado con fluidos nasales y bucales de alguien infectado sin tratamiento.

El Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General del Estado de Florida, se pronunció públicamente en julio de 2026 durante una aparición en Orlando para señalar esa posible conexión, aunque también quiso tranquilizar a la población y afirmó que «la lepra sigue siendo poco común en Estados Unidos».

¿Qué es la lepra y cómo se trata?

La lepra, o enfermedad de Hansen, es causada por la bacteria Mycobacterium leprae y afecta la piel, los nervios periféricos, los ojos y el revestimiento de la nariz.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la bacteria puede tardar hasta 20 años en manifestar síntomas tras el contagio.

Entre las señales más comunes figuran manchas en la piel con pérdida de sensibilidad, entumecimiento o debilidad en manos y pies y lesiones cutáneas que no mejoran.

Sin tratamiento, puede provocar discapacidades permanentes.

La buena noticia es que la enfermedad tiene cura: se trata con antibióticos durante uno a dos años.

Además, los CDC subrayan que alrededor del 95% de la población posee resistencia natural a la bacteria.

La transmisión entre personas requiere contacto cercano y prolongado durante meses con alguien infectado sin tratamiento.

No se contagia por un apretón de manos ni por sentarse junto a una persona enferma.

Un panorama sanitario complejo

El repunte de la lepra no es el único desafío sanitario que enfrenta Florida en 2026.

El estado también registra un brote de sarampión con más de 141 casos confirmados este año, un brote de ciclosporiasis activo desde mayo y casos de la bacteria Vibrio vulnificus (bacteria come carne), lo que dibuja un panorama sanitario complejo.

Las autoridades recomiendan evitar manipular armadillos silvestres, especialmente si están muertos o enfermos, y buscar atención médica ante cualquier cambio persistente en la piel o pérdida de sensibilidad, sobre todo si existe antecedente de contacto con estos animales o con personas diagnosticadas.