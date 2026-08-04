Solo determinadas marcas y modelos podrán importarse a Cuba bajo las nuevas normas

El Gobierno cubano estableció que no cualquier vehículo podrá entrar al mercado nacional. A partir de las nuevas regulaciones publicadas este martes en la Gaceta Oficial, solo podrán importarse, ensamblarse o fabricarse en Cuba las marcas y modelos previamente aprobados por un nuevo órgano estatal, una medida que añade un filtro adicional al acceso a automóviles, motocicletas y otros medios de transporte.

La disposición forma parte del Decreto 163/2026, que reorganiza las reglas sobre transmisión de la propiedad, comercialización e importación de vehículos y crea el Comité Evaluador de Medios Automotores, presidido por el ministro del Transporte e integrado por representantes de numerosos organismos estatales. Entre sus principales funciones estará evaluar y aprobar los proveedores, las marcas y los modelos que podrán comercializarse en el país mediante importación, ensamblaje o fabricación nacional.

De acuerdo con la norma, el comité también deberá supervisar la aplicación de la política automotriz y proponer los ajustes que considere necesarios, mientras que el ministro del Transporte aprobará los procedimientos para su funcionamiento.

La decisión implica que, aun cuando una empresa o entidad esté autorizada para importar vehículos, estos deberán corresponder a marcas y modelos previamente avalados por ese órgano, lo que refuerza el control estatal sobre la oferta disponible en el mercado cubano.

Parte de una reforma más amplia

La restricción se inserta en un paquete de cambios que sustituye el Decreto 119 de 2024 y actualiza la política sobre compra, venta e importación de vehículos en Cuba. Entre las novedades figuran nuevas reglas para la comercialización, la importación, el ensamblaje y la fabricación de vehículos, así como incentivos para los modelos eléctricos y la creación de un Fondo para el Desarrollo del Transporte Público.

Las normas también autorizan el ensamblaje y la fabricación de vehículos por empresas estatales, modalidades de inversión extranjera y determinadas personas jurídicas no estatales que reciban autorización del Consejo de Ministros, especialmente para vehículos eléctricos nuevos.

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que estas disposiciones forman parte de un proceso de actualización que el Ministerio desarrolla desde hace cinco años e incorporan nuevas decisiones derivadas de las transformaciones económicas aprobadas recientemente por el Gobierno. Entre ellas mencionó la ampliación del número de comercializadoras autorizadas, la eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años y nuevos incentivos para el ensamblaje de vehículos eléctricos.

Este mismo paquete normativo flexibiliza el ensamblaje de vehículos bajo autorización estatal y establece incentivos tributarios para la producción nacional de vehículos eléctricos. La creación del Comité Evaluador añade ahora un nuevo requisito: la aprobación previa de las marcas y modelos que podrán comercializarse en la isla.