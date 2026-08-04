Solo determinadas marcas y modelos podrán importarse a Cuba bajo las nuevas normas

El Gobierno cubano estableció que no cualquier vehículo podrá entrar al mercado nacional. A partir de las nuevas regulaciones publicadas este martes en la Gaceta Oficial, solo podrán importarse, ensamblarse o fabricarse en Cuba las marcas y modelos previamente aprobados por un nuevo órgano estatal, una medida que añade un filtro adicional al acceso a automóviles, motocicletas y otros medios de transporte.
La disposición forma parte del Decreto 163/2026, que reorganiza las reglas sobre transmisión de la propiedad, comercialización e importación de vehículos y crea el Comité Evaluador de Medios Automotores, presidido por el ministro del Transporte e integrado por representantes de numerosos organismos estatales. Entre sus principales funciones estará evaluar y aprobar los proveedores, las marcas y los modelos que podrán comercializarse en el país mediante importación, ensamblaje o fabricación nacional.
De acuerdo con la norma, el comité también deberá supervisar la aplicación de la política automotriz y proponer los ajustes que considere necesarios, mientras que el ministro del Transporte aprobará los procedimientos para su funcionamiento.
La decisión implica que, aun cuando una empresa o entidad esté autorizada para importar vehículos, estos deberán corresponder a marcas y modelos previamente avalados por ese órgano, lo que refuerza el control estatal sobre la oferta disponible en el mercado cubano.
Parte de una reforma más amplia
La restricción se inserta en un paquete de cambios que sustituye el Decreto 119 de 2024 y actualiza la política sobre compra, venta e importación de vehículos en Cuba. Entre las novedades figuran nuevas reglas para la comercialización, la importación, el ensamblaje y la fabricación de vehículos, así como incentivos para los modelos eléctricos y la creación de un Fondo para el Desarrollo del Transporte Público.
Las normas también autorizan el ensamblaje y la fabricación de vehículos por empresas estatales, modalidades de inversión extranjera y determinadas personas jurídicas no estatales que reciban autorización del Consejo de Ministros, especialmente para vehículos eléctricos nuevos.
El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que estas disposiciones forman parte de un proceso de actualización que el Ministerio desarrolla desde hace cinco años e incorporan nuevas decisiones derivadas de las transformaciones económicas aprobadas recientemente por el Gobierno. Entre ellas mencionó la ampliación del número de comercializadoras autorizadas, la eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años y nuevos incentivos para el ensamblaje de vehículos eléctricos.
Este mismo paquete normativo flexibiliza el ensamblaje de vehículos bajo autorización estatal y establece incentivos tributarios para la producción nacional de vehículos eléctricos. La creación del Comité Evaluador añade ahora un nuevo requisito: la aprobación previa de las marcas y modelos que podrán comercializarse en la isla.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas normas de importación de vehículos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce el Decreto 163/2026 en la importación de vehículos en Cuba?
El Decreto 163/2026 establece que solo podrán importarse, ensamblarse o fabricarse en Cuba las marcas y modelos previamente aprobados por un nuevo órgano estatal, el Comité Evaluador de Medios Automotores. Esta medida refuerza el control estatal sobre los vehículos que pueden entrar al mercado cubano.
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¿Cuál es el objetivo del Comité Evaluador de Medios Automotores?
El Comité Evaluador de Medios Automotores tiene como objetivo evaluar y aprobar los proveedores, las marcas y los modelos de vehículos que podrán comercializarse en Cuba mediante importación, ensamblaje o fabricación nacional. Además, supervisará la aplicación de la política automotriz y propondrá ajustes necesarios.
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¿Qué incentivos existen para los vehículos eléctricos en Cuba según las nuevas regulaciones?
Las nuevas regulaciones ofrecen incentivos tributarios para la producción y ensamblaje nacional de vehículos eléctricos, además de permitir su importación directa con aranceles preferenciales si se acompañan de estaciones de carga basadas en energías renovables.
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¿Quiénes pueden participar en el ensamblaje y fabricación de vehículos en Cuba?
Empresas estatales, entidades con inversión extranjera y sociedades entre actores estatales y no estatales pueden participar en el ensamblaje y fabricación de vehículos en Cuba, siempre que cuenten con autorización y esa actividad figure en su objeto social.
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