Le regalaron por sus 15 un viaje fuera de Cuba y su reacción en un supermercado se vuelve viral

Una joven cubana de 15 años se convirtió en protagonista de uno de los videos más comentados de la semana en TikTok, al ser grabada por primera vez dentro de un supermercado en República Dominicana, asombrándose ante productos que para millones de personas en el mundo son completamente ordinarios.

El clip, publicado por la cuenta @fdezmey, muestra a la joven preguntando sorprendida viendo toda la cantidad de productos del supermercado, acariciando un frasco de Nutella y mirando con asombro los estantes repletos del establecimiento. En pocos días acumuló 1,9 millones de visualizaciones, más de 91,200 «me gusta» y cerca de tres mil comentarios.

El creador del video describió la escena con una frase que resume la realidad de millones de cubanos: «Reacción de un cubano por primera vez en un mercado decente. Lo mínimo a lo que un ser humano debería tener derecho, una alimentación digna. Su reacción durante el vídeo lo dice todo».

Según explicó el propio autor en los comentarios, la joven viajó a República Dominicana como regalo de quinceañera, un viaje costeado íntegramente por sus tíos que viven y trabajan en Estados Unidos. «Ahora está en Dominicana porque los tíos trabajando en Estados Unidos pudieron costearle las vacaciones por su regalo de 15», escribió, ilustrando el papel decisivo que tienen las remesas familiares en la vida cotidiana dentro de la isla.

El comentario más valorado de la publicación fue el de un usuario, que con cuatro palabras capturó el sentimiento generalizado: «uno se ríe... pero es triste», una frase que acumuló más de 4,000 corazones.

Otros usuarios reflexionaron sobre lo que habitualmente dan por sentado. «A veces siento que soy mal agradecida cuando veo estos videos, que son cosas que para mí son normales y para otros son increíbles», escribió una seguidora. Otro comentario señaló: «qué pena que seres humanos no tengan los mismos privilegios que el resto».

El video se suma a un fenómeno viral recurrente entre cubanos que salen de la isla por primera vez, conocido como el «shock del supermercado», que desde 2023 ha generado decenas de clips similares grabados en México, España, El Salvador y Estados Unidos.

Reacciones similares de cubanos ante estantes llenos en supermercados del exterior han conmovido a audiencias de todo el mundo en los últimos años, pero la de esta joven de 15 años tocó una fibra especialmente sensible: la de una adolescente que descubre por primera vez, como regalo de cumpleaños, lo que debería ser un derecho básico.