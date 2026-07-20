Otaola reacciona tras altercado de Alexis Valdés y Zajaris en Miami

Alex Otaola se pronunció tras conocerse que el comediante Alexis Valdés agredió físicamente a la actriz Zajaris Fernández el domingo, en un bar de Miami, durante la transmisión de la final del Mundial de Fútbol 2026.

En su reacción publicada en Instagram, Otaola describió lo ocurrido sin rodeos: «Alexis Valdés agrede en público a Zajaris acusándola de ser mi aliada. Le golpea el teléfono y agrede físicamente varias veces».

Además, señaló que «la razón del incidente, según las fuentes, fue que Claudia y Alexis exigieron a Zajaris salir del bar donde ellos no querían que estuviera».

Otaola mostró a sus seguidores el video viral con un fragmento de la pelea, donde Alexis acusa a Zajaris de ser «mala persona» y «aliada de Otaola».

En este sentido, el influencer señaló: «Alexis no se ha enterado de mi distanciamiento con Zajaris y tampoco sabe cómo comportarse en público».

Otaola dejó en evidencia que una parte del ataque de Valdés partió de una premisa falsa: la actriz y el influencer llevan dos años sin comunicarse, algo que la propia Zajaris confirmó en una transmisión en vivo de Instagram.

«Yo no me hablo con Otaola desde hace dos años. Hace dos años que yo no hablo nada con Otaola. Y aún así no lo he dejado de apoyar en sus ideales, en los que tienen que ver conmigo, porque es que eso no tiene nada que ver», afirmó la actriz.

Según el relato de Zajaris, fue la pareja del comediante, Claudia Valdés, quien se acercó primero a ella para pedirle que abandonara el local. Ante su negativa —argumentando que era un lugar público—, Claudia le respondió: «¿Tú hablas español?»

Luego fue Alexis quien volvió a su mesa en repetidas ocasiones para increparla, llamarla «drogadita» y acusarla de hablar mal de sus hijas.

«Me dijo: "Te pusiste el bando de Otaola y toda esa mierda". Muchachos, me tumbó el teléfono. Yo recojo el teléfono y me digo: ¿Pero esto es real? Me volvió a tumbar el teléfono y ahí se me rompió», relató Zajaris, describiendo cómo Valdés le destrozó la pantalla y la cámara trasera del dispositivo.

Otros presentes tuvieron que intervenir para separar a los involucrados. La policía acudió al lugar, tomó reporte y ordenó a Alexis y Claudia Valdés abandonar el establecimiento.

No hubo detenidos porque la propia Zajaris así lo solicitó, aunque su abogada le recomendó que arrestaran al comediante. La actriz asegura que el único conflicto que podría existir entre ella y Valdés era una vieja deuda de dinero que ella nunca ha reclamado.

Sin embargo, la enemistad entre Alexis Valdés y Otaola viene de 2022, cuando el influencer acusó al comediante de pagar salarios miserables a artistas en sus proyectos.

En noviembre de 2025, Valdés llegó a calificar a Otaola de «psicópata sin empatía ni alma» y «uno de los peores seres que ha dado Cuba».

Zajaris cerró su relato con una declaración de firmeza: «Yo no me voy a sentir con miedo ni me voy a sentir cohibida de ir absolutamente a ningún lugar. Porque a mí no me hace mejor ni peor persona tener mis ideales».