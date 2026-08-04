Nuevo informe advierte que las sanciones de EE. UU. están acelerando el aislamiento económico de GAESA

Las más recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA están provocando un cambio profundo en el panorama económico cubano, según un nuevo informe elaborado por el centro de estudios Cuba Siglo XXI.

El dossier sostiene que Washington ha ampliado significativamente el alcance de su estrategia de presión. Las medidas ya no se limitan a sancionar empresas controladas por GAESA, sino que también alcanzan a inversionistas, fondos de inversión y socios extranjeros que participen en la gestión, protección o transferencia de activos vinculados al conglomerado.

De acuerdo con el análisis, esta política busca cerrar las vías que permitían a GAESA operar mediante empresas pantalla o intermediarios internacionales, dificultando el acceso a capital extranjero y aumentando el riesgo para cualquier compañía que mantenga negocios con el grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

El informe identifica al turismo como el sector donde los efectos son más visibles. La combinación entre el desplome de las llegadas de visitantes, la baja ocupación hotelera y la retirada de importantes cadenas internacionales refleja, según el documento, el deterioro de un modelo que durante décadas constituyó una de las principales fuentes de divisas del Estado cubano.

Uno de los casos analizados es el de CEIBA Investments Limited, empresa que, según el dossier, habría recibido activos inmobiliarios vinculados a GAESA antes de ser incluida también en la lista de sanciones estadounidenses. El estudio considera que este episodio envía un mensaje de advertencia a cualquier inversor que pretenda actuar como intermediario para proteger bienes del conglomerado.

El análisis también sostiene que las nuevas sanciones coinciden con una crisis económica interna caracterizada por apagones, escasez de alimentos, combustible y medicamentos, así como por el deterioro de los servicios públicos, factores que ya venían reduciendo el atractivo de Cuba para el turismo y la inversión.

En su apartado prospectivo, Cuba Siglo XXI plantea que, en un eventual escenario de transición democrática, los activos actualmente controlados por GAESA podrían convertirse en una base para la reconstrucción económica del país mediante la llegada de nuevas inversiones internacionales y la recuperación del sector turístico.

El informe concluye que la combinación de sanciones internacionales y crisis estructural está debilitando la capacidad financiera del conglomerado militar y modificando el entorno económico en el que ha operado durante las últimas décadas.