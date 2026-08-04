Las palabras de aliento de este cubano a todos los I-220A: "No te rindas, no estás solo"

Un cubano identificado en TikTok como @janselmaillo publicó el lunes un video de casi tres minutos y medio dirigido a todos los migrantes cubanos con estatus I-220A en Estados Unidos, con un mensaje que mezcla testimonio personal, fe y llamado a la resistencia colectiva.

El video resume en pocas palabras lo que viven cientos de miles de cubanos atrapados en ese limbo migratorio: «Ser I-220A es vivir con miedo, incertidumbre y ver cómo pasan los años esperando una oportunidad. No ha sido fácil, pero me niego a perder la esperanza. Con la gracia de Dios sé que un día llegará nuestro momento. Si tú también eres I-220A, no te rindas. No estás solo».

El mensaje resonó de inmediato en la comunidad cubana: en menos de 24 horas acumuló 12,900 vistas, 1,342 likes y 228 comentarios.

El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que permite a los migrantes permanecer fuera de detención mientras su caso avanza en los tribunales, pero no equivale a un parole ni a una admisión legal formal al país.

Eso significa que, en términos generales, no activa automáticamente la Ley de Ajuste Cubano, la vía que permite a los cubanos solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia en territorio estadounidense.

Estimaciones periodísticas de 2026 sitúan entre 400,000 y 500,000 el número de cubanos afectados por esta situación, aunque la cifra no proviene de una estadística oficial única.

El panorama legal en 2026 es agitado pero sin resolución definitiva. El 23 de febrero, el Undécimo Circuito de Apelaciones anuló decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración en casos de dos cubanas con I-220A y devolvió los expedientes para nueva revisión, sin ordenar residencia automática ni declarar que el I-220A equivale a parole.

Ese fallo tiene efecto vinculante en Florida, Georgia y Alabama, y representa el avance procesal más significativo hasta la fecha, aunque no cierra el debate.

En paralelo, algunos jueces en Orlando, Nueva Orleans y San Antonio han concedido residencia a cubanos con I-220A, pero el gobierno federal ha apelado sistemáticamente esas decisiones.

La incertidumbre tiene consecuencias humanas concretas. Testimonios recogidos por distintos medios describen miedo, ansiedad, depresión y separación familiar prolongada como el costo cotidiano de este limbo.

A finales de julio, los casos se acumularon en ambos extremos: el 31 de ese mes se conoció la historia de un cubano que recibió su residencia tras siete años de espera con I-220A, y también la de una cubana que logró la residencia en un proceso que «parecía imposible».

Pero dos días antes, el 29 de julio, otro cubano con I-220A recibió una orden de deportación tras acudir a una cita migratoria.

En ese contexto de extrema incertidumbre, los videos de aliento mutuo en TikTok se han convertido en una forma de comunidad virtual para quienes comparten la misma espera.

El video de @janselmaillo no es el primero de este tipo: en julio de 2025, una cubana con I-220A conmovió con un mensaje viral en el que declaró: «yo soy I-220A... yo tengo miedo... tengo mis procesos de ansiedad, de depresión», antes de llamar a su comunidad a mantenerse firme.

Lo que une ambos mensajes, separados por más de un año, es la misma certeza que @janselmaillo repite al final de su video: «No estás solo».