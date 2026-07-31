Zoológico de Florida Central sorprende a las familias con una oferta especial para agosto

El Zoológico y Jardines Botánicos de Florida Central, ubicado en Sanford, anunció durante todo agosto la entrada gratuita para niños de 12 años o menos con la compra de un boleto de adulto.

La promoción llega en un momento en que las familias afrontan los gastos del regreso a clases, y se suma a la exención de impuestos sobre ventas escolares que Florida aplica entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2026.

La entrada regular para adultos oscila entre $26.95 y $28.95 en taquilla, dependiendo de la temporada. Los menores de dos años ya acceden gratis de manera habitual, con independencia de esta oferta especial.

El director ejecutivo del zoológico, Richard E. Glover, Jr., explicó la iniciativa con estas palabras: «Sabemos que las familias están equilibrando agendas ocupadas y los gastos del regreso a clases en esta época del año. Ofrecer entrada gratuita para los niños en agosto es una excelente manera de ayudar a los padres a aprovechar al máximo las últimas semanas del verano, creando recuerdos que durarán mucho después de que termine la temporada».

Hay condiciones importantes que las familias deben tener en cuenta antes de planificar su visita.

La oferta solo puede canjearse de forma presencial en la taquilla del zoológico; no está disponible en línea ni puede combinarse con ninguna otra promoción vigente.

El zoológico opera en horario de verano de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., por lo que se recomienda llegar temprano para aprovechar bien la jornada.

Para quienes visitan el área con frecuencia, el zoológico también ofrece pases anuales desde $79.95 para uso individual, una alternativa que puede resultar conveniente frente a las visitas repetidas durante el año escolar.

El recinto alberga más de 350 animales, entre ellos rinocerontes, guepardos y serpientes. Recientemente incorporó a su colección una pareja de jirafas, que se convierte en una de las atracciones más esperadas por los visitantes más jóvenes.

El zoológico tiene una historia que se remonta a 1923, cuando abrió como el Sanford Municipal Zoo con animales donados por el Departamento de Bomberos local.

En 1975 se trasladó a su sede actual junto al lago Monroe, donde hoy recibe a miles de familias cada año.