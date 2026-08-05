Laritza Camacho: «Arranquen y váyanse que no los necesitamos»

La locutora y presentadora cubana Laritza Camacho lanzó este martes una crítica de humor político dirigida simultáneamente al régimen cubano y al gobierno de Estados Unidos, a quienes comparó con una pareja en un matrimonio disfuncional que pelea en público pero se entiende a puertas cerradas.

En su publicación de Facebook, Camacho rechaza de entrada la narrativa oficial que exige a los ciudadanos gritar contra el embargo.

«Tú quieres que yo grite en contra del bloqueo. Si lo hago puedo salir a la calle y tocar calderos y cerrar el tráfico que no me vas a llevar presa... pero yo no puedo hacer nada contra el bloqueo. Sin embargo, los que tienen el poder en Cuba y negocian con los americanos, sí».

Usando los apodos «mami» y «pipo», Camacho describe una relación de conveniencia mutua: «Se comportan como ese matrimonio mal llevado que se faja en cuanta fiesta pública van, o echan a perder el total de las reuniones en familia, y luego, a puertas cerradas, hacen el amor con gritos eróticos para que todo el barrio escuche».

El pueblo cubano, en esta metáfora, queda reducido al papel de la familia que paga las consecuencias del show de ambos actores.

La frase que cierra el post es la más directa: «Arranquen y váyanse que no los necesitamos. Tanto apagón no puede estar equivocado».

Camacho remata con una conclusión que no deja margen a la ambigüedad: «Ninguno piensa en los cubanos. Ni a mami ni a pipo le interesa el black out, más bien creo que lo están disfrutando».

El mensaje llega en medio de una crisis energética sin precedentes en Cuba. El país acumula siete colapsos totales del sistema eléctrico nacional en lo que va de 2026.

Una voz crítica que no para

La publicación se inscribe en una línea de crítica sostenida que Camacho ha mantenido a lo largo de 2026, sin alinearse con ninguno de los dos bandos.

A principios de julio declaró sin rodeos: «Estoy en contra del gobierno cubano porque el gobierno cubano está contra Cuba». Días después, tras el colapso eléctrico que dejó sin luz a casi 10 millones de personas, preguntó con ironía: «¿Cómo el bloqueo no afecta el modo de vida a to' tren de los poderosos?»

Tras eso, exigió que los funcionarios cubanos «funcionen» y cumplan sus responsabilidades en lugar de sostener discursos políticos vacíos. Además, a principios de agosto criticó el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional, calificándolo de traje «hecho a la medida» del poder.

La pregunta con la que Camacho cierra su publicación de este martes resume el hilo conductor de todos esos mensajes: «¿Por qué seguimos dejando que mami y pipo nos arruinen la fiesta? La fiesta no, coño... la vida».