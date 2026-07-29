Laritza Camacho exige que los funcionarios cubanos «se quiten la careta»: «Urge que los funcionarios funcionen»

La locutora y presentadora cubana Laritza Camacho exigió este martes a los funcionarios del régimen que abandonen sus disfraces políticos y cumplan con sus responsabilidades reales.

«Es necesario que se quiten la careta y los disfraces. Urge que los funcionarios funcionen», escribió en el post que circula en redes sociales.

El mensaje retoma deliberadamente la metáfora del «disfraz» que sacudió a Cuba hace un año, pero la invierte con precisión quirúrgica: si en julio de 2025 el gobierno intentó presentar a los pobres como impostores, ahora Camacho señala que son los propios funcionarios quienes llevan careta.

«Estaba pensando en el asunto de los disfraces en Cuba. Ya demostramos que los vulnerables no están disfrazados, pero ¿y los funcionarios?», escribió la presentadora, estableciendo una continuidad directa con aquel escándalo.

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El origen de esa polémica fue la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, quien afirmó ante la Asamblea Nacional que en Cuba «no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos», sugiriendo además que quienes limpian parabrisas o rebuscan en basureros llevan una vida «fácil».

La reacción pública fue de indignación generalizada. Díaz-Canel tuvo que salir a corregirla el 15 de julio de 2025, lamentando «la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad», y Feitó renunció al cargo al día siguiente bajo la presión acumulada.

Tras el escándalo, el gobierno cubano reconoció más de 310,000 personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social, cifra que contrasta con los datos de 2024, cuando el Estado reportaba 189,000 familias y 350,000 personas en condición vulnerable dentro de una población de 9.7 millones.

El post de este martes no es un hecho aislado. A lo largo de 2026, Camacho ha mantenido una línea crítica sostenida contra el régimen desde dentro de la isla.

El 25 de julio denunció que las medidas oficiales buscan que el régimen se «parapete en el poder y su lujo», y el 11 de julio declaró abiertamente estar «contra el gobierno cubano» y exigió ceses para quienes aprobaron medidas ineficaces.

En junio, pidió a los dirigentes que «llenen las cazuelas», recojan la basura, escuchen al pueblo y concedan amnistía a los presos políticos. También cuestionó que quienes «han hecho todo mal» puedan garantizar que harán «todo bien».

Locutora, actriz y presentadora nacida en La Habana en 1967, Camacho es conocida por su trabajo en el programa Mediodía en TV y en Radio Ciudad de La Habana.

Su voz, antes asociada a los medios estatales, se ha convertido en una de las más directas dentro de la isla a la hora de responsabilizar al régimen por la crisis que padece la población.

«Si no pueden resolver el problema, se tienen que quitar del medio», había advertido el 11 de julio. El mensaje de este martes es la continuación lógica de esa exigencia: que los funcionarios dejen de actuar y empiecen, por fin, a funcionar.