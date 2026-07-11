Laritza Camacho: «Estoy en contra del gobierno cubano porque el gobierno cubano está contra Cuba»

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La locutora y actriz cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una reflexión contundente en la que resume su postura cívica con una frase que no deja margen a la interpretación: «Estoy en contra del gobierno cubano porque el gobierno cubano está contra Cuba. Nada funciona en mi país».

Camacho se encargó de despejar cualquier lectura ideológica de su crítica: «Mi lucha es cívica porque nos urge tener un país que funcione».

Uno de los ejes del texto es la exigencia a los funcionarios a que cumplan sus funciones, en vez de estar «hablando de política todo el tiempo».

«El único deber de un ministro de transporte en cualquier país es resolver el problema del transporte. Así sucede con la alimentación, la defensa, el turismo, la agricultura y cualquier otra cartera ministerial», escribió, señalando que la obsesión política del régimen ha desplazado cualquier gestión de gobierno.

La locutora culpó al voluntarismo político de la pérdida del civismo en Cuba: «Por voluntarismo político hemos tenido grandes fracasos económicos, hemos defenestrado a excelentes profesionales y censurado a artistas de talla extra».

Como ejemplo paradigmático citó la zafra de los diez millones de 1970, cuando el régimen paralizó industrias y movilizó al país entero para producir 10 millones de toneladas de azúcar, y alcanzó solo 8,5 millones.

«Todavía dicen que fue una victoria, cuando lo victorioso realmente hubiera sido que nuestra industria azucarera creciera poco a poco, con calidad y pasos firmes, no que terminara destruida», escribió Camacho, en alusión a una industria que ahora produce menos azúcar que en 1899.

La actriz fue directa al exigir responsabilidades: que se destituya a quienes aprobaron medidas inservibles, a quienes construyeron nuevos hoteles mientras los clásicos se deterioraban, a los que impulsaron el ordenamiento monetario y a quienes mintieron con promesas que nunca se cumplieron.

Enumeró algunas de esas promesas: «una [casa] diaria prometió el presidente [Díaz-Canel]», «un vaso de leche prometió Raúl Castro», «un verano mejor aseguró DC».

Su conclusión fue tajante: «Si no pueden resolver el problema, se tienen que quitar del medio».

Captura de Facebook / Laritza Camacho

Por último, como ciudadana cubana, Camacho exigió la liberación de los presos políticos (más de 1,200, según organizaciones como Prisoners Defenders).

Su demanda se apoya en dos declaraciones recientes: las de Raúl Guillermo Rodríguez Castro («El Cangrejo»), quien admitió ante USA Today que los presos son políticos y podrían ser liberados «bajo las condiciones adecuadas», y las de Díaz-Canel al calificar los cacerolazos como «cubaneo cubano», lo que según Laritza implica «que nadie más debería ir preso por eso».

«Entonces creo que están dadas las condiciones para declarar la amnistía ya y además ofrecer disculpas al pueblo de Cuba por sus hijos presos», recalcó.

Pero la presentadora rechazó que esa libertad se negocie con Washington o con el Vaticano: «Negociar la libertad de los presos políticos con EEUU ¿no sería otorgarle al imperio un poder extra sobre nuestro derecho soberano de existir y decidir?».

Su respuesta fue clara: «Con quien único hay que negociar la libertad de los presos políticos en Cuba, es con el pueblo cubano».

La publicación llega un día después de que la artista comentara sobre las entrevistas de El Cangrejo, señalando la brecha entre el discurso igualitarista del régimen y la vida de lujos de su élite.

«Existe una élite millonaria en Cuba y un pueblo abrumado», señaló entonces.