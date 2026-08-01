Laritza Camacho sobre paquete capitalista en Cuba: «Nos están haciendo el traje a la medida»

La locutora y activista cubana Laritza Camacho reaccionó este viernes en Facebook al paquete de 176 medidas económicas que el régimen cubano debatió en la Asamblea Nacional, usando una metáfora de sastrería para describir lo que, a su juicio, es un ajuste diseñado desde arriba para someter al pueblo: «Nos están haciendo el traje a la medida».

El comentario llegó horas después de que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) cerrara su sesión ordinaria de los días 29 y 30 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde se aprobaron leyes clave vinculadas al mayor paquete de reformas económicas cubano desde el Período Especial de los años 90.

Captura de FB/Laritza Camacho

Camacho fue directa al señalar la paradoja central del momento: «Son 176 medidas y el alumbrón no alcanza ni para leerse tres. Por tanto nadie sabe nada».

La referencia al «alumbrón» apunta a la devastadora crisis eléctrica que atraviesa la isla. El 29 de julio, la Unión Eléctrica reportó un déficit récord de 2,380 MW, el más alto del año, que dejó sin servicio a cerca del 74% del país en horario pico. En zonas de Matanzas se acumularon hasta 87 horas consecutivas sin electricidad ese mes; en La Habana el promedio rondaba las 15 horas diarias sin servicio.

En ese contexto, la activista denunció que el parlamento sesionó en un vacío comunicacional impuesto por la propia crisis del régimen: «La ANC se reúne y bla, bla, bla a sabiendas que el pueblo no los está viendo ni escuchando porque 'sencillamente' no hay corriente para ver el tv, apenas para usar el móvil y tampoco hay cobertura ni conexión».

Para Camacho, cada una de las 176 medidas no es una solución sino una señal de alarma: «Cada medida en cuestión es un ruido, algo que suena sordo y peligroso como los minutos anteriores a la crecida de un río... y cuando el río suena, es porque piedras trae».

Las 176 medidas fueron presentadas el 18 de junio de 2026 en una sesión extraordinaria de la ANPP e incluyen apertura a la banca privada, casas de cambio privadas, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, posibilidad de que una persona natural tenga varias empresas, y mayor acceso del sector privado a importaciones, exportaciones y el mercado de combustibles. El propio oficialismo reconoció que el paquete implica «más elementos de propiedad privada, de producción privada, de capitalismo y de mercado».

Al cierre de la sesión parlamentaria de julio, 110 de las 121 medidas programadas para junio y julio ya habían sido aprobadas, según reportes oficiales. La reforma administrativa aprobada en esa misma sesión redujo los organismos centrales del Estado de 27 a 21 y eliminó 92,000 cargos en la administración pública.

Camacho lleva semanas cuestionando estas reformas de forma sistemática. El 25 de julio señaló que las medidas «se toman para que ellos y los suyos se parapeten en el poder y su lujo». El 20 de julio apuntó la contradicción de tener una Ley de Soberanía Alimentaria sin alimentos en los estantes. Y desde el anuncio inicial del paquete, en junio, preguntó: «¿Quién garantiza que quienes han hecho todo mal puedan ahora hacer todo bien?»

La publicación de este viernes generó una amplia ola de respuestas entre cubanos que compartieron su escepticismo con humor negro. Un internauta escribió que el «traje» sería «el de madera»; otro lo describió como «un traje modelo camisa de fuerza»; y una tercera persona resumió el sentir colectivo: «Ese traje a la medida que nos están haciendo es para nuestro último viaje y que Dios nos coja confesados».

Cuba ha sufrido tres colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en julio: los días 6, 10 y 14; y episodios adicionales a finales de mes, todo ello mientras el parlamento debatía las reformas que, según Camacho, nadie pudo seguir por falta de luz.