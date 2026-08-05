¿Quiénes podrán comprar en el mercado de abasto mayorista? Esto dice la nueva norma del régimen

Las personas naturales también podrán comprar en el nuevo Mercado de Abasto.CU aprobado por el régimen cubano, aunque deberán hacerlo bajo las condiciones que establezca cada comercializador. La medida rompe con la idea de que este tipo de establecimientos estarán reservados exclusivamente para empresas o negocios y forma parte de un nuevo intento del Gobierno por reorganizar el comercio mayorista en medio de la prolongada crisis de abastecimiento que vive la isla.

La posibilidad quedó recogida en la Resolución 13/2026 del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), publicada este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 84, que aprueba las normas para el funcionamiento del Mercado de Abasto.cu. La disposición establece que este nuevo modelo de mercado busca facilitar el acceso directo al comercio mayorista tanto a personas naturales como jurídicas.

Según la resolución, el Mercado de Abasto.CU será un espacio donde confluyan vendedores y compradores bajo el principio de oferta y demanda, con ventas al por mayor en diferentes formatos. En él podrán participar empresas estatales, formas de gestión no estatal, productores nacionales y locales, importadores, comercializadores e incluso modalidades de inversión extranjera.

¿Quiénes podrán comprar?

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva regulación es que las ventas no estarán limitadas únicamente a empresas o actores económicos.

La norma dispone que las personas naturales también podrán realizar compras al por mayor, aunque será cada comercializador quien determine los lotes o cantidades mínimas que deberán adquirirse.

Esto significa que un ciudadano podrá acceder al mercado siempre que cumpla las condiciones de compra establecidas por el vendedor, cuyo volumen mínimo todavía no ha sido definido de forma general y dependerá de cada operador.

Además, el mercado podrá operar tanto en pesos cubanos como en divisas, emitirá facturas, deberá garantizar pagos electrónicos y también podrá utilizar comercio electrónico, incluyendo pagos realizados desde el exterior. La resolución también prevé la creación de mecanismos de membresía o socios, con descuentos u otros beneficios para quienes se adhieran a ellos.

¿Cómo funcionará?

El Ministerio del Comercio Interior define el Mercado de Abasto.cu como una alternativa para reorganizar el comercio mayorista en Cuba.

Las instalaciones podrán ubicarse en almacenes, tiendas con espacios amplios o áreas abiertas, preferentemente en zonas urbanas o suburbanas con fácil acceso para vehículos de carga y clientes. La gestión administrativa podrá recaer en uno o varios actores, mientras que la entidad gestora será responsable de establecer las relaciones contractuales, organizar el funcionamiento del mercado y prestar servicios logísticos.

Entre las prioridades de funcionamiento figuran la comercialización de insumos, materias primas, alimentos y otros productos de alta demanda, con el objetivo declarado de reducir costos logísticos y ofrecer una mayor diversidad de ofertas.

Una nueva pieza dentro del reordenamiento económico

La creación del Mercado de Abasto.cu forma parte del paquete de normas económicas publicado este martes en la Gaceta Oficial, que también incluye nuevas regulaciones sobre la importación, fabricación y ensamblaje de vehículos en la isla.

Sin embargo, la medida también se inscribe en un proceso más amplio de cambios en las reglas del comercio mayorista impulsado por el Gobierno durante los últimos años.

En 2024, el régimen endureció el control sobre el comercio mayorista mediante nuevas disposiciones que limitaron la posibilidad de que las mipymes realizaran esta actividad por cuenta propia y reforzaron el papel del Estado en la distribución de mercancías.

A ello se suman otras medidas aprobadas este año para flexibilizar la comercialización de productos agropecuarios en un contexto marcado por la caída de la producción nacional y el persistente desabastecimiento.