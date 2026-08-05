EE.UU. lanza su mayor ofensiva contra el Cártel de Jalisco con recompensas de 102 millones de dólares y restricciones de visa

El Departamento de Estado de EE.UU. lanzó este miércoles su mayor ofensiva pública contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunciando recompensas que suman hasta 102 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ocho líderes y asociados de la organización, además de restricciones de visa contra 65 personas vinculadas al cartel.

El secretario de Estado Marco Rubio resumió la acción en términos contundentes: «Estados Unidos está cazando, desmantelando y destruyendo al Cártel de Jalisco Nueva Generación», escribió en su cuenta oficial, donde también confirmó la revocación de 26 visas a familiares y allegados de integrantes del cartel.

La recompensa más elevada —hasta 25 millones de dólares, quintuplicada respecto al monto anterior de cinco millones— recae sobre Juan Carlos Valencia González, alias «Pelón», identificado como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro y fundador de la organización, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», abatido en febrero de 2026 durante un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco.

El resto de las recompensas se distribuye entre otros siete objetivos: hasta 15 millones por Audias Flores Silva («Jardinero»), cuya cifra también se triplicó; 15 millones cada uno por Gonzalo Mendoza Gaytán («Sapo») y Julio Alberto Castillo Rodríguez («Chorro»), yerno de El Mencho; 10 millones cada uno por Ricardo Ruiz Velasco («Tripa»), Julio César Montero Pinzón («El Tarjetas») y Carlos Andrés Rivera Varela («La Firma»); y hasta dos millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En paralelo, el Departamento de Justicia reveló este miércoles cargos federales contra cinco de esos objetivos —Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela—, en una acción coordinada con la DEA, el FBI, el Servicio de Investigación de Seguridad Nacional (HSI), el IRS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El comunicado oficial del Departamento de Estado calificó al CJNG como «una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas del hemisferio», que «envenena las comunidades estadounidenses con fentanilo ilícito, cocaína, heroína y metanfetamina».

La ofensiva se inscribe en una escalada sostenida de la administración Trump contra los carteles mexicanos.

En febrero de 2025, Washington designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera, lo que amplió las herramientas legales y financieras disponibles.

Meses después, el Pentágono puso en marcha la Operación Lanza del Sur, una campaña militar del Comando Sur contra redes narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico oriental que acumula decenas de ataques letales contra embarcaciones.

En enero de 2026, Trump declaró que los cárteles «controlan México» y advirtió sobre posibles ataques terrestres, generando tensión diplomática con la presidenta Claudia Sheinbaum. Rubio matizó posteriormente que EE.UU. no actuaría de forma unilateral en territorio mexicano sin una solicitud expresa del gobierno de ese país.

Desde que se anunció la política de restricciones de visa en junio de 2025, un total de 93 visas han sido revocadas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados vinculados a carteles designados como organizaciones terroristas.

El Programa de Recompensas por Narcóticos, creado en 1986 y que celebra su 40 aniversario este año, ha llevado a la justicia a más de 90 narcotraficantes y pagado más de 200 millones de dólares en recompensas acumuladas a lo largo de su historia.