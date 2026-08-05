Mami Lover revela que su nieta sufrió grave accidente por negligencia y decidió no demandar: Tuvieron que operarla dos veces

Taty Guiribitey, conocida en redes sociales como «Mami Lover», sorprendió a los seguidores del programa de Alexander Otaola al revelar un drama familiar que había mantenido en silencio: su nieta Alma sufrió un grave accidente en enero de este año por negligencia de la persona que la cuidaba, y tuvo que ser operada dos veces.

La empresaria e influencer cubanoamericana hizo la revelación durante una videollamada desde Madrid, donde participó junto a su hija Camila —conectada desde Londres— para aclarar una polémica con el youtuber cubano Adrián Peachy.

«Eso no lo sabe nadie y nunca ha pasado. En enero de este año mi nieta tuvo un accidente por negligencia de la persona que la estaba cuidando», arrancó Taty, visiblemente emocionada.

Lo que siguió fue aún más impactante: «Mi nieta tuvo dos cirugías, dos cirugías con anestesia general. Mi nieta estuvo grave», relató con la voz cargada de emoción.

Alma, la segunda hija de Camila Guiribitey, nacida en 2024 estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos durante aquel episodio que la familia decidió no hacer público.

A pesar de la gravedad del asunto, las Guiribitey optaron por no emprender acciones legales contra la persona responsable.

«Yo no demandé a esa persona. Yo no la demandé porque yo se lo dejo a Dios. Que Dios sea quien decida. Yo no soy juez, yo no soy Dios», explicó Taty, dejando claro que no guarda rencor.

La influencer también aclaró que no hubo mala intención de por medio: «No fue intencional, fue negligencia».

Taty y Camila rompieron el silencio sobre este episodio en el marco de una conversación más amplia sobre cómo la familia prefiere resolver los conflictos: con diálogo, sin tribunales y, según Taty, dejando el juicio final en manos de Dios.