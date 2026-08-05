Mami Lover revela que su nieta sufrió grave accidente por negligencia y decidió no demandar: Tuvieron que operarla dos veces

Taty Guiribitey, conocida en redes sociales como «Mami Lover», sorprendió a los seguidores del programa de Alexander Otaola al revelar un drama familiar que había mantenido en silencio: su nieta Alma sufrió un grave accidente en enero de este año por negligencia de la persona que la cuidaba, y tuvo que ser operada dos veces.
La empresaria e influencer cubanoamericana hizo la revelación durante una videollamada desde Madrid, donde participó junto a su hija Camila —conectada desde Londres— para aclarar una polémica con el youtuber cubano Adrián Peachy.
«Eso no lo sabe nadie y nunca ha pasado. En enero de este año mi nieta tuvo un accidente por negligencia de la persona que la estaba cuidando», arrancó Taty, visiblemente emocionada.
Lo que siguió fue aún más impactante: «Mi nieta tuvo dos cirugías, dos cirugías con anestesia general. Mi nieta estuvo grave», relató con la voz cargada de emoción.
Alma, la segunda hija de Camila Guiribitey, nacida en 2024 estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos durante aquel episodio que la familia decidió no hacer público.
A pesar de la gravedad del asunto, las Guiribitey optaron por no emprender acciones legales contra la persona responsable.
«Yo no demandé a esa persona. Yo no la demandé porque yo se lo dejo a Dios. Que Dios sea quien decida. Yo no soy juez, yo no soy Dios», explicó Taty, dejando claro que no guarda rencor.
La influencer también aclaró que no hubo mala intención de por medio: «No fue intencional, fue negligencia».
Taty y Camila rompieron el silencio sobre este episodio en el marco de una conversación más amplia sobre cómo la familia prefiere resolver los conflictos: con diálogo, sin tribunales y, según Taty, dejando el juicio final en manos de Dios.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de la nieta de Mami Lover y la polémica con Adrián Peachy
CiberCuba te lo explica:
¿Qué accidente sufrió la nieta de Mami Lover?
La nieta de Mami Lover, Alma, sufrió un grave accidente por negligencia de su cuidador, lo que resultó en dos cirugías con anestesia general. El accidente ocurrió en enero de este año y la familia decidió mantenerlo en privado hasta ahora.
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¿Por qué Mami Lover decidió no demandar al responsable del accidente?
Mami Lover explicó que decidió no demandar al responsable porque prefiere dejar el juicio en manos de Dios. Según ella, no hubo mala intención, sino negligencia, y optó por no guardar rencor.
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¿Cuál fue la polémica entre las Guiribitey y el youtuber Adrián Peachy?
La polémica surgió cuando Adrián Peachy publicó un video que las Guiribitey consideraron parcializado en su contra. Esto llevó a una llamada donde las Guiribitey intentaron aclarar la situación y negaron haber amenazado a Peachy, aclarando que su intención era simplemente dialogar.
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¿Cómo respondieron las Guiribitey a las acusaciones de Adrián Peachy sobre una amenaza velada?
Las Guiribitey negaron que su comentario sobre la situación migratoria de Peachy fuera una amenaza, explicando que se trataba de una advertencia amistosa para que no enfrentara problemas legales y que deseaban que él las conociera mejor.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.