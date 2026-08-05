Hallan a un hombre inconsciente en Santa Marta: El policlínico no tenía cómo medirle la glucosa

Un hombre fue hallado inconsciente en el portal de una vivienda en Santa Marta, localidad del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y quienes lo auxiliaron tuvieron que enfrentar una cadena de carencias al intentar conseguirle atención médica de urgencia.

Según la denuncia del reportero Christian Arbolaez en Facebook, vecinos que encontraron al hombre decidieron trasladarlo de inmediato al policlínico Ramón Martínez Ramírez de Santa Marta.

Lo que encontraron al llegar agravó la situación: el centro de salud no contaba con los medios para realizarle una prueba de glucosa.

«Los médicos y enfermeras no contaban con los medios necesarios para realizarle una prueba de glucosa», relató Arbolaez a partir del testimonio de quienes acompañaban al paciente.

Ante la urgencia, los acompañantes tomaron una decisión que resume el estado del sistema sanitario cubano: regresar a la casa del propio enfermo a buscar su equipo personal de medición de azúcar en sangre para poder atenderlo.

Paralelamente, fue solicitada una ambulancia del SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas), pero el vehículo tardó aproximadamente una hora en llegar.

«Quienes vivieron el momento aseguran que la preocupación fue grande y lamentan que, en medio de una emergencia, hayan tenido que buscar por sus propios medios los recursos necesarios para atender al paciente», escribió Arbolaez.

El episodio no es un hecho aislado. El hospital de referencia de Cárdenas, el Julio M. Aristegui Villamil, acumula denuncias de colapso desde principios de 2026: médicos han alertado de forma anónima que los pacientes deben llevar sus propias jeringuillas, sondas y equipos de venoclisis, y que no es posible realizar tomografías, resonancias ni varios análisis de sangre.

En mayo, otro facultativo advirtió que pretendían trasladar la única máquina de anestesia funcional del centro a otro hospital, lo que habría dejado al principal centro del municipio sin capacidad quirúrgica.

La ausencia de glucómetros en instalaciones de salud cubanas tiene antecedentes documentados desde hace años.

Captura de Facebook

En 2023, el propio diario oficialista Granma reconoció que las tiras reactivas para medir glucosa habían estado ausentes de las farmacias «en los últimos años», con una demanda estimada de 90 millones de unidades y una capacidad de producción local proyectada de apenas 30 millones.

Aunque no se sabe la causa por la que el vecino de Santa Marta quedó inconsciente, se han documentado decenas de casos de desmayos en Cuba producidos por el hambre.

En 2024, un anciano sufrió un episodio de hipoglucemia mientras hacía una cola en un banco de Santiago de Cuba, parado al sol, mal alimentado y enfermo, sin un asiento disponible a pesar de su avanzada edad.

Meses después, un hombre se desplomó frente a una vivienda, en el barrio de Las Cruces, en Altamira, Santiago de Cuba, aparentemente debido a una crisis de hipoglucemia provocada por el hambre y la falta de ingestión de alimentos.