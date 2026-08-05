Hallan a un hombre inconsciente en Santa Marta: El policlínico no tenía cómo medirle la glucosa

Un hombre fue hallado inconsciente en el portal de una vivienda en Santa Marta, localidad del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y quienes lo auxiliaron tuvieron que enfrentar una cadena de carencias al intentar conseguirle atención médica de urgencia.
Según la denuncia del reportero Christian Arbolaez en Facebook, vecinos que encontraron al hombre decidieron trasladarlo de inmediato al policlínico Ramón Martínez Ramírez de Santa Marta.
Lo que encontraron al llegar agravó la situación: el centro de salud no contaba con los medios para realizarle una prueba de glucosa.
«Los médicos y enfermeras no contaban con los medios necesarios para realizarle una prueba de glucosa», relató Arbolaez a partir del testimonio de quienes acompañaban al paciente.
Ante la urgencia, los acompañantes tomaron una decisión que resume el estado del sistema sanitario cubano: regresar a la casa del propio enfermo a buscar su equipo personal de medición de azúcar en sangre para poder atenderlo.
Paralelamente, fue solicitada una ambulancia del SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas), pero el vehículo tardó aproximadamente una hora en llegar.
«Quienes vivieron el momento aseguran que la preocupación fue grande y lamentan que, en medio de una emergencia, hayan tenido que buscar por sus propios medios los recursos necesarios para atender al paciente», escribió Arbolaez.
El episodio no es un hecho aislado. El hospital de referencia de Cárdenas, el Julio M. Aristegui Villamil, acumula denuncias de colapso desde principios de 2026: médicos han alertado de forma anónima que los pacientes deben llevar sus propias jeringuillas, sondas y equipos de venoclisis, y que no es posible realizar tomografías, resonancias ni varios análisis de sangre.
En mayo, otro facultativo advirtió que pretendían trasladar la única máquina de anestesia funcional del centro a otro hospital, lo que habría dejado al principal centro del municipio sin capacidad quirúrgica.
La ausencia de glucómetros en instalaciones de salud cubanas tiene antecedentes documentados desde hace años.
En 2023, el propio diario oficialista Granma reconoció que las tiras reactivas para medir glucosa habían estado ausentes de las farmacias «en los últimos años», con una demanda estimada de 90 millones de unidades y una capacidad de producción local proyectada de apenas 30 millones.
Aunque no se sabe la causa por la que el vecino de Santa Marta quedó inconsciente, se han documentado decenas de casos de desmayos en Cuba producidos por el hambre.
En 2024, un anciano sufrió un episodio de hipoglucemia mientras hacía una cola en un banco de Santiago de Cuba, parado al sol, mal alimentado y enfermo, sin un asiento disponible a pesar de su avanzada edad.
Meses después, un hombre se desplomó frente a una vivienda, en el barrio de Las Cruces, en Altamira, Santiago de Cuba, aparentemente debido a una crisis de hipoglucemia provocada por el hambre y la falta de ingestión de alimentos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del sistema sanitario en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el policlínico en Matanzas no pudo medir la glucosa al hombre inconsciente?
El policlínico Ramón Martínez Ramírez de Santa Marta no contaba con los medios necesarios para realizar una prueba de glucosa, reflejando la escasez de equipos básicos en los centros de salud cubanos. La ausencia de glucómetros y tiras reactivas en las instalaciones de salud cubanas tiene antecedentes documentados desde hace años.
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¿Cuánto tiempo tardó en llegar la ambulancia solicitada para el hombre inconsciente?
La ambulancia del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) tardó aproximadamente una hora en llegar al lugar donde se encontraba el hombre inconsciente. Este retraso es parte de un problema mayor de escasez de recursos y vehículos en el sistema de salud cubano.
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¿Cuáles son las principales falencias del sistema de salud en Cárdenas?
El hospital Julio M. Aristegui Villamil de Cárdenas enfrenta una crisis marcada por la falta de insumos básicos, como jeringuillas y sondas, y la incapacidad de realizar pruebas diagnósticas esenciales. Además, los pacientes deben llevar sus propios insumos y la falta de recursos ha llegado a tal punto que se ha considerado trasladar la única máquina de anestesia funcional a otro hospital.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis del sistema de salud?
El gobierno cubano ha admitido que el sistema de salud está "al borde del colapso", pero las medidas tomadas han sido insuficientes. A pesar de incorporar algunas ambulancias y recibir donaciones, la situación no ha mejorado significativamente y la atención médica sigue siendo deficiente.
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¿Cómo afecta la situación sanitaria a la población cubana?
La población cubana sufre las consecuencias de un sistema de salud en crisis, enfrentando demoras en la atención médica, falta de insumos básicos y la necesidad de buscar recursos por sus propios medios. Esta situación ha llevado a un aumento de las emergencias médicas no atendidas y un incremento en la mortalidad por causas evitables.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.