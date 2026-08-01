«La peor parte de la historia de cada niño la llevan los padres», se duele mamá y artista cubana ante la crisis

Tres escenas breves, contadas con la precisión de quien las vivió en carne propia, bastaron para que cientos de cubanos reconocieran su propia historia. La artista plástica y escritora LaSai Dela Vida publicó este sábado en Facebook un texto que se viralizó de inmediato por su retrato descarnado de la infancia cubana en medio de la crisis.

La primera escena: un niño que se acercó a pedirle agua —no dinero— y la repartió entre sus acompañantes diciéndoles «un poquito para cada uno».

Captura de FB/ LaSai Dela Vida

La segunda: una niña de unos siete años que intentó cambiarle una máquina de afeitar por un paquete de Pelly —el helado popular cubano— y, al recibirlo, miró a su hermano y dijo «es para los 2».

La tercera: una madre junto a su hijo de seis o siete años que disimulaba en el mostrador mientras le prometía «allá alante te lo compro», sabiendo que no podía.

«Las madres sabemos disimular, pero las otras madres notan cuando estás disimulando», escribió la autora, antes de llegar al núcleo de su reflexión.

«La peor parte de la historia de cada niño la llevan los padres, hay padres pasándola mal, muy mal, sin saber cómo hacer para llevar un plato de comida a casa, para comprarle un pelly a sus hijos, para mantener su ropa limpia, para que no los piquen los mosquitos en la noche, para que no se den cuenta que las vacaciones no están llenas de noches de apagones», escribió LaSai Dela Vida.

El texto cerró con un mensaje de aliento: «No sé si me leerán muchos papis y mamis, pero si me lees quiero decirte que lo estás haciendo bien [...] en este país, no es tu culpa que no tengas lo básico para poder sacar aún más provecho a tu constante esfuerzo».

La publicación desató una avalancha de reacciones. Decenas de padres y madres se identificaron con las escenas y muchos confesaron haber llorado al leerlas. Una seguidora describió la rutina de supervivencia: «Es diariamente calculando lo que cocinarás [...] tratando de variar lo invariable en la cocina [...] con la rabia de no poder hacer nada más que resistir por la familia».

Otra madre resumió la paradoja de las vacaciones en Cuba: «Una locura lo que estamos pasando las madres cubanas, pero realmente somos heroínas para hacer entender a nuestros hijos que estando de vacaciones no hay pelly ni paseos y apenas agua y luz en nuestras casas».

Un comentarista amplió el cuadro más allá de los niños: «Es tan triste ver esos niños pidiendo en la calle. Y los ancianos indefensos también. [Una] anciana que vive sola en la Habana Vieja nos propuso 'dos libras de frijoles' por una lamparita recargable, que cuando se iba la luz se asustaba mucho».

No es la primera vez que LaSai Dela Vida sacude las redes con una publicación de este tipo. En junio pasado cuestionó la normalización de la miseria tras pasar 20 horas sin electricidad en La Habana, y en julio criticó la paradoja de gritar goles de fútbol mientras el país sufría apagones de hasta 87 horas.

Las cifras respaldan lo que las escenas ilustran. El Food Monitor Program reportó en abril de 2026 que el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos, y que el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en los 30 días previos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de la población vive en pobreza extrema y siete de cada diez cubanos se saltan al menos una comida al día.

«Ser padre hoy en día, en este país, que ya no sé si es país o infierno, es tan difícil o más que los 12 trabajos de Hércules», resumió una seguidora en los comentarios, con una frase que condensó lo que miles sintieron al leer el texto.