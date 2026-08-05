El cocodrilo cubano Fidel cumple 40 años y lo celebran con una tarta de carne en Kazajistán

Un cocodrilo cubano llamado Fidel celebró este miércoles su cumpleaños número 40 de una manera poco común: con una tarta elaborada a base de carne de res que le prepararon especialmente en el zoológico de Almaty, en Kazajistán, donde es el animal más longevo del parque.

"Hoy el zoológico de Almaty celebra un acontecimiento especial. El cocodrilo cubano Fidel celebra su 40 cumpleaños", informó la Alcaldía de la antigua capital kazaja, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El reptil, un ejemplar de Crocodylus rhombifer, nació en 1986 y llegó al zoológico de Almaty en 2001 procedente del zoológico de Riga, en Letonia, donde había permanecido durante varios años.

Con motivo de la celebración, el zoológico explicó que un "cumpleañero tan imponente" no podía recibir un pastel tradicional, por lo que sus cuidadores le prepararon uno confeccionado con carne de res, su comida preferida.

Con casi cuatro metros de longitud, Fidel se ha convertido en uno de los grandes símbolos del zoológico. Según las autoridades del parque, goza de buen estado de salud, se mantiene activo y recibe un seguimiento constante por parte del equipo veterinario.

Su nombre tampoco pasa inadvertido. El cocodrilo fue bautizado en alusión al fallecido gobernante cubano Fidel Castro, un detalle que suele despertar la curiosidad de muchos visitantes.

Como ocurre con otros grandes cocodrilos, Fidel solo se alimenta una vez por semana. Cada martes, entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, recibe su ración de comida, un momento que se ha convertido en una de las principales atracciones del zoológico y reúne a numerosos visitantes interesados en observar el proceso. El zoológico incluso invitó al público a dejar mensajes de felicitación para el veterano reptil, asegurando que haría llegar todos los buenos deseos a su singular homenajeado.

El cocodrilo cubano es considerado una de las especies más inteligentes de su familia, debido a su capacidad para reconocer señales y responder a determinadas órdenes, una característica poco común entre los crocodílidos.

Más allá de la celebración, la historia de Fidel también recuerda la delicada situación de esta especie en su hábitat natural. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al cocodrilo cubano como una especie en peligro crítico de extinción, con una población silvestre estimada en apenas unos 3,000 ejemplares, concentrados principalmente en la Ciénaga de Zapata, en Matanzas, y el pantano de Lanier, en la Isla de la Juventud.

Entre las principales amenazas figuran la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la hibridación con el cocodrilo americano, factores que han reducido considerablemente su población. Además, la especie está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que le otorga el máximo nivel de protección frente al comercio internacional.

No es la primera vez que un cocodrilo cubano cautivo fuera de la isla despierta interés. A finales de 2025 trascendió el caso de Kuzya, otro ejemplar de la misma especie que pasó tres décadas viviendo en una tienda de fontanería en Novosibirsk, Rusia, hasta que la entrada en vigor de una ley que prohíbe mantener animales salvajes como mascotas obligó a su propietario a entregarlo a un centro especializado.

Fundado en 1937, el zoológico de Almaty es el más antiguo de Kazajistán y tiene en Fidel no solo a su habitante más veterano, sino también a uno de los animales más emblemáticos de la institución.