La extraña historia de cocodrilo cubano que ha vivido más de 30 años en Rusia y que podría ser "repatriado"

Por insólita que parezca, esta es la historia real de Kuzya, un cocodrilo cubano que ha pasado casi tres décadas viviendo como mascota en una tienda de fontanería en Novosibirsk, Siberia. Hoy, su destino pende de un hilo: una nueva ley rusa prohíbe tener cocodrilos como animales domésticos, y su dueño, Evgueni Fradkin, contempla una salida inusual y simbólica —devolverlo a su "patria histórica": Cuba.

Un cocodrilo en Siberia

Kuzya llegó a la vida de Fradkin en 1996, cuando apenas era una cría.

Fue comprado “en una tienda de mascotas normal; era pequeñito por aquel entonces”, explicó el propietario al diario Moskovski Komsomolets. Durante años, el reptil vivió en un enorme acuario dentro del local comercial, acondicionado con filtros biológicos, lámparas infrarrojas, un sistema de luz que simulaba los ciclos solares e incluso una ducha.

“Tenía todo programado: luz, luz ultravioleta, filtración de agua, alimentación...”, explicó Fradkin. La dieta de Kuzya incluye carpas crucianas siberianas —su manjar favorito—, vitaminas y suplementos minerales. Llega a devorar tres o cuatro peces grandes de una sola vez.

Con el tiempo, Kuzya no solo se adaptó al clima siberiano bajo techo, sino que se convirtió en la mascota estrella del barrio. Apareció en programas de televisión locales, fue visitado por curiosos y clientes durante años, y las autoridades realizaban inspecciones dos o tres veces al año sin objeciones sobre su bienestar.

Lo más leído hoy:

Cambia la ley, cambia el destino

Todo cambió en mayo de 2025, cuando el gobierno ruso emitió un decreto que prohíbe a los ciudadanos particulares la tenencia de animales salvajes, incluidos todos los cocodrilos, caimanes y aligátores, fuera de zoológicos o instalaciones especializadas.

La ley entró en vigor el 1 de septiembre de ese año. Desde entonces, Fradkin tiene un plazo hasta el 11 de febrero de 2026 para entregar a Kuzya a un centro certificado, según la orden emitida por el Servicio Federal Ruso de Supervisión en el Campo de la Gestión de Recursos Naturales (Rosprirodnadzor).

La normativa, sin embargo, contempla una excepción: aquellos animales adquiridos antes del 1 de enero de 2020 pueden permanecer con sus dueños hasta su muerte natural. Pero aquí surge el problema: Fradkin no conserva el recibo de compra de 1996. “Lamentablemente, el propietario ya no tiene el recibo que confirme la fecha de compra”, reconocen los medios rusos. Sin esa prueba, todo depende de lo que interpreten las autoridades o lo que decida un tribunal si el caso se judicializa.

Alternativas posibles (y emocionales)

Fradkin no quiere entregar a su mascota a cualquiera. Ha explorado opciones en zoológicos privados, pero no ha encontrado condiciones adecuadas. “En los primeros planos, los dientes de los cocodrilos son amarillos. Eso significa que están en una zona ecológicamente desfavorable”, comentó. Un representante de la Granja de Cocodrilos de Ekaterimburgo, que sí estaría dispuesta a acoger a Kuzya, le dijo: “Tu Kuzya es una belleza… ¿Has visto lo blancos que son los dientes de Kuzya? El sueño de cualquier dentista hecho realidad”.

Aun así, Fradkin no está convencido. Considera que los zoológicos, aunque legales, son negocios cuyo objetivo es generar ingresos más que garantizar bienestar. Y aquí entra en juego una tercera vía: la repatriación.

La “repatriación” simbólica del cocodrilo

“Se me ocurrió acudir a la sección consular de la Embajada de la República de Cuba en la Federación Rusa. Que devuelvan a nuestro cocodrilo cubano a su patria histórica, a su hábitat natural, si es una especie tan rara y en peligro de extinción. Sería un repatriado…”, declaró Fradkin al medio ruso.

Aunque la idea todavía no ha sido tramitada formalmente ante la representación diplomática, el propio dueño la considera una solución digna y significativa, dado el estatus de la especie y los lazos culturales del animal con la isla.

Un embajador escamoso de especie amenazada

Kuzya no es cualquier reptil. Se trata de un Crocodylus rhombifer, especie endémica de Cuba que habita principalmente en la Ciénaga de Zapata y la Isla de la Juventud. Está catalogado como “en peligro crítico” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y forma parte del “Apéndice I” de la Convención CITES, lo que impone severas restricciones a su comercio y traslado internacional.

De confirmarse que Kuzya realmente pertenece a esta especie —lo cual también debería ser verificado por expertos—, su eventual regreso a Cuba no solo tendría un valor simbólico, sino potencialmente conservacionista.

Pero el proceso no sería sencillo: requeriría permisos de exportación e importación conforme a CITES, coordinación entre las autoridades ambientales de ambos países y, sobre todo, que alguna institución cubana esté dispuesta a recibir y cuidar al animal, ya sea en cautiverio o como parte de un programa de protección.

Final abierto para una historia inusual

Por ahora, Kuzya sigue siendo la estrella de la tienda de fontanería de Novosibirsk, un sobreviviente inesperado en medio del frío siberiano, cuya vida ilustra una peculiar relación entre legalidad, afecto y conservación.

Mientras las autoridades rusas mantienen la cuenta regresiva para su traslado obligatorio, su dueño resiste la idea de separarse del reptil que ha acompañado su vida durante casi tres décadas. “¿Y cómo puedes regalar una mascota que ha vivido en una tienda durante tres décadas?”, se pregunta, visiblemente conmovido.

La historia de Kuzya es, sin duda, una fábula moderna —aunque con dientes afilados— sobre la globalización de la fauna, los límites de la ley y la posibilidad (remota, pero no imposible) de que un cocodrilo cubano vuelva a casa después de casi toda una vida en Siberia.