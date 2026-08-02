Imagen desgarradora: un bebé empapado en sudor durante un apagón en Cuba

Bebé duerme empapado en sudor en un apagón en Cuba (Ilustración no real generada con IA)

Hay imágenes de la realidad de Cuba que duelen, pero otras simplemente desgarran el alma.

La fotografía de un bebé de pocos meses durmiendo en su cuna, con la cabeza empapada en sudor y en penumbra total en medio de un apagón, es una de esas imágenes que no se olvidan.

Arianna Fernández Tamayo publicó en Facebook la imagen original junto a un emotivo y conmovedor mensaje: «A los de patria y muerte, a los de la resistencia, la resiliencia y la utopía que está en el horizonte. Espero que antes de que les llegue la hora paguen en vida todo lo que están haciendo sufrir a un país».

Sin embargo, por la carga simbólica, rápidamente se viralizó. Elvis Lobato, radicado en el exilio, fue uno de los internautas que la compartió.

Acompañó la fotografía con un mensaje que resume la indignación provocada por la escena:«Imágenes que duelen mientras los dirigentes viven con millones, y un pueblo sufrido que ellos encarcelan y reprimen por gritar sus derechos esa es la verdadera dictadura....».

Captura Facebook/Elvis Lobato

En la imagen se ve al bebé acostado de lado sobre una sábana blanca, los brazos cerca del rostro, la cabeza visiblemente húmeda. No hay luz. No hay ventilador visible. Solo el calor aplastante del verano cubano.

Los comentarios bajo la publicación de Lobato lo resumen con una crudeza que ningún informe oficial podría igualar.

«Así son todas las noches de nosotras las madres cubanas», escribió Dayaneisy Medina.

«Lo que tenemos que sufrir las madres no tiene nombre, Dios hasta cuándo será esto», dijo Misleidis Alarcón.

«Anoche fue un día súper de calor lo q pasamos fue enorme ya no damos más», añadió NMary Escalserra.

Algunos comentarios reflejan la ingeniosidad desesperada de quienes no tienen más recursos. «Yo cuando no tenía nada de ventilador recargable le echaba aire con un cartón, por lo menos podían dormir sin tanta sudadera», relató Cheylin Medina.

Otros apuntan directamente a la responsabilidad del régimen. «Parte el alma pero a ellos no les importa», escribió Ofelia Martin.

«Y ellos con el aire en 17», ironizó Susana López, en referencia a los dirigentes que viven ajenos a la crisis.

«Detrás de cada apagón y de cada día sin agua hay un niño que no puede dormir, un anciano que sufre el calor, un enfermo que depende de un equipo médico, una madre que no puede cocinar o una familia que pierde lo poco que tenía en su refrigerador», escribió Virgen Guadalupe en uno de los comentarios más compartidos bajo la foto. Una descripción que, en el Cuba de 2026, ya no es metáfora: es el parte diario de millones de familias.

«Esta foto debería darle la vuelta al mundo», pidió Luis Ernesto Álvarez.

Los bebés y niños pequeños son los más vulnerables: regulan peor su temperatura corporal y dependen completamente de los adultos para hidratarse y mantenerse frescos.

Con temperaturas que rondan los 31-32°C de día y apenas bajan a 23°C de noche, las noches de verano cubano sin electricidad se convierten en una amenaza real para su salud.

Sin embargo, no es la primera vez que los apagones dejan esta clase de testimonios. Un bebé de nueve meses sufrió quemaduras mientras su familia cocinaba con carbón durante un corte en Santiago de Cuba en junio.

En mayo, una madre mostró el cuerpo de su hijo cubierto de picaduras de mosquitos por no poder usar ventilación nocturna, y al mes siguiente, niños dormían en el portal de un edificio en La Habana para escapar del calor sin electricidad.

La imagen no es un caso aislado: es el rostro más vulnerable de la peor crisis eléctrica que ha vivido Cuba en su historia reciente.

Este verano de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos cinco veces, con tres apagones nacionales totales solo en julio. El 8 de julio se registró el récord histórico absoluto de déficit: 2,341 MW de afectación simultánea.

Este sábado, una caída parcial dejó sin electricidad a varias provincias occidentales, con apenas 757 MW disponibles frente a una demanda de más de 3,200 MW, afectando a unos 4.5 millones de personas.