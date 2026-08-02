Imagen desgarradora: un bebé empapado en sudor durante un apagón en Cuba

Hay imágenes de la realidad de Cuba que duelen, pero otras simplemente desgarran el alma.
La fotografía de un bebé de pocos meses durmiendo en su cuna, con la cabeza empapada en sudor y en penumbra total en medio de un apagón, es una de esas imágenes que no se olvidan.
Arianna Fernández Tamayo publicó en Facebook la imagen original junto a un emotivo y conmovedor mensaje: «A los de patria y muerte, a los de la resistencia, la resiliencia y la utopía que está en el horizonte. Espero que antes de que les llegue la hora paguen en vida todo lo que están haciendo sufrir a un país».
Sin embargo, por la carga simbólica, rápidamente se viralizó. Elvis Lobato, radicado en el exilio, fue uno de los internautas que la compartió.
Acompañó la fotografía con un mensaje que resume la indignación provocada por la escena:«Imágenes que duelen mientras los dirigentes viven con millones, y un pueblo sufrido que ellos encarcelan y reprimen por gritar sus derechos esa es la verdadera dictadura....».
En la imagen se ve al bebé acostado de lado sobre una sábana blanca, los brazos cerca del rostro, la cabeza visiblemente húmeda. No hay luz. No hay ventilador visible. Solo el calor aplastante del verano cubano.
Los comentarios bajo la publicación de Lobato lo resumen con una crudeza que ningún informe oficial podría igualar.
«Así son todas las noches de nosotras las madres cubanas», escribió Dayaneisy Medina.
«Lo que tenemos que sufrir las madres no tiene nombre, Dios hasta cuándo será esto», dijo Misleidis Alarcón.
«Anoche fue un día súper de calor lo q pasamos fue enorme ya no damos más», añadió NMary Escalserra.
Algunos comentarios reflejan la ingeniosidad desesperada de quienes no tienen más recursos. «Yo cuando no tenía nada de ventilador recargable le echaba aire con un cartón, por lo menos podían dormir sin tanta sudadera», relató Cheylin Medina.
Otros apuntan directamente a la responsabilidad del régimen. «Parte el alma pero a ellos no les importa», escribió Ofelia Martin.
«Y ellos con el aire en 17», ironizó Susana López, en referencia a los dirigentes que viven ajenos a la crisis.
«Detrás de cada apagón y de cada día sin agua hay un niño que no puede dormir, un anciano que sufre el calor, un enfermo que depende de un equipo médico, una madre que no puede cocinar o una familia que pierde lo poco que tenía en su refrigerador», escribió Virgen Guadalupe en uno de los comentarios más compartidos bajo la foto. Una descripción que, en el Cuba de 2026, ya no es metáfora: es el parte diario de millones de familias.
«Esta foto debería darle la vuelta al mundo», pidió Luis Ernesto Álvarez.
Los bebés y niños pequeños son los más vulnerables: regulan peor su temperatura corporal y dependen completamente de los adultos para hidratarse y mantenerse frescos.
Con temperaturas que rondan los 31-32°C de día y apenas bajan a 23°C de noche, las noches de verano cubano sin electricidad se convierten en una amenaza real para su salud.
Sin embargo, no es la primera vez que los apagones dejan esta clase de testimonios. Un bebé de nueve meses sufrió quemaduras mientras su familia cocinaba con carbón durante un corte en Santiago de Cuba en junio.
En mayo, una madre mostró el cuerpo de su hijo cubierto de picaduras de mosquitos por no poder usar ventilación nocturna, y al mes siguiente, niños dormían en el portal de un edificio en La Habana para escapar del calor sin electricidad.
La imagen no es un caso aislado: es el rostro más vulnerable de la peor crisis eléctrica que ha vivido Cuba en su historia reciente.
Este verano de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos cinco veces, con tres apagones nacionales totales solo en julio. El 8 de julio se registró el récord histórico absoluto de déficit: 2,341 MW de afectación simultánea.
Este sábado, una caída parcial dejó sin electricidad a varias provincias occidentales, con apenas 757 MW disponibles frente a una demanda de más de 3,200 MW, afectando a unos 4.5 millones de personas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba ha alcanzado niveles sin precedentes, con apagones nacionales que han ocurrido varias veces solo en 2026. Durante julio, la isla experimentó tres apagones nacionales y un déficit histórico de 2,341 MW, afectando a millones de personas. Los apagones en La Habana duran entre 20 y 24 horas diarias, mientras que en otras provincias, las interrupciones pueden durar hasta 87 horas consecutivas, lo que convierte al calor y la falta de electricidad en una amenaza para la salud.
Publicidad
¿Cómo afectan los apagones a la población cubana, especialmente a los niños?
Los apagones afectan gravemente a la población cubana, especialmente a los más vulnerables como los bebés y los niños pequeños. La falta de electricidad impide la ventilación adecuada, lo que expone a los niños al calor extremo, dificultando su capacidad para regular la temperatura corporal y provocando riesgos para su salud. Además, las familias enfrentan dificultades para conservar alimentos, aumentando el riesgo de inseguridad alimentaria.
Publicidad
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar la crisis eléctrica?
El gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha prometido repetidamente reducir los apagones, pero no ha cumplido con esas promesas. La situación energética sigue siendo crítica, con cortes continuos y una infraestructura que no puede satisfacer la demanda. Las declaraciones del régimen se centran en la necesidad de "resistir", lo cual ha sido recibido con indignación por la población.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los apagones prolongados?
La población cubana ha mostrado un creciente descontento con la gestión del régimen ante la crisis eléctrica. Se han registrado numerosas protestas y manifestaciones en todo el país, destacando la frustración y el sufrimiento de las familias. Las redes sociales se han convertido en una plataforma para denunciar la situación y compartir historias personales de cómo los apagones afectan la vida diaria.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.