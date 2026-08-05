Embajador en México reacciona ante la creciente repercusión del informe del Departamento de Estado sobre Cuba

Johana Tablada de la Torre y Eugenio Martínez Enríquez en México Foto © Facebook / Eugenio Martinez

La creciente difusión que está teniendo en Estados Unidos el informe 'Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI', publicado por el Departamento de Estado, parece haber provocado una respuesta desde La Habana.

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, denunció este martes lo que calificó como una "campaña desesperada" de Washington para amplificar las tesis del documento en medios de comunicación y redes sociales.

En una publicación en Facebook, el diplomático escribió: «¿Será que el algoritmo me engaña o está en marcha una campaña desesperada del Departamento de Estado de colar sus mentiras en medios EE.UU. para justificar el bloqueo criminal y una invasión a Cuba?».

Acorde al diplomático, aparecen «desconocidos en TV mintiendo a cualquier hora sobre Cuba. Y la cuenta del Departamento de Estado alborotada para sembrar los embustes sobre la mayor de las Antillas».

Más allá de cuestionar el contenido del informe, el mensaje del embajador puso el foco en la visibilidad que este ha alcanzado desde su publicación el pasado 20 de julio.

Martínez Enríquez mencionó expresamente la presencia del tema en la televisión estadounidense y la intensa actividad de las cuentas oficiales del Departamento de Estado en redes sociales, a las que atribuye una campaña coordinada de difusión.

El diplomático está casado con Johana Tablada de la Torre, una de las principales voceras del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y una de las figuras más visibles de la comunicación internacional del régimen cubano. Ambos fueron destinados a México, un país considerado una plaza diplomática clave para La Habana por el peso de la relación bilateral y la influencia política que mantiene en la región.

La reacción del embajador coincide con un momento en el que las tesis del informe han logrado salir del ámbito estrictamente institucional para instalarse en una conversación más amplia dentro de Estados Unidos.

En las últimas semanas, el documento ha sido objeto de cobertura en cadenas de televisión, medios digitales, programas de análisis político, cuentas oficiales del Departamento de Estado, congresistas, creadores de contenido e influencers, además de organizaciones favorables y contrarias a la política de Washington hacia Cuba.

Ese intercambio público refleja que el debate ya no gira únicamente en torno a las sanciones o las relaciones bilaterales, sino también sobre la caracterización que hace Washington del régimen cubano como un actor con capacidad de influencia política, inteligencia y proyección internacional.

En varios análisis publicados por CiberCuba se ha señalado que el verdadero alcance del informe podría residir menos en las medidas que anuncia —prácticamente inexistentes— que en el cambio de marco conceptual que propone.

El documento presenta a Cuba no solo como una dictadura latinoamericana, sino como un desafío de seguridad nacional para Estados Unidos, una visión que encaja con la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump y con el endurecimiento de la política hacia La Habana durante el último año.

En ese contexto, el mensaje del embajador cubano resulta significativo porque no se limita a rechazar las conclusiones del informe, sino que expresa inquietud por la amplitud que está adquiriendo la conversación pública en torno a sus tesis y por el eco que estas están encontrando en medios de comunicación, redes sociales y actores políticos estadounidenses.