Muere coronel Ronaldo Encarnación Santovenia, exjefe de la Contrainteligencia en Pinar del Río

El coronel retirado Ronaldo Encarnación Santovenia, quien dirigió la Contrainteligencia del Ministerio del Interior (MININT) en Pinar del Río durante más de doce años, falleció a los 78 años de edad.

La noticia no fue difundida por ningún medio oficial del régimen, sino que trascendió el pasado 3 de agosto a través del perfil de Facebook de Sinecio Díaz Padrón, presidente municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en Pinar del Río.

El Noticiero Nacional de Televisión (NTV), Granma y Cubadebate guardaron silencio, una omisión que contrasta con el tratamiento que el régimen suele dispensar a figuras militares de alto rango, cuyos fallecimientos son anunciados con nota oficial leída en televisión.

Una carrera forjada en el aparato de seguridad

Nacido el 26 de octubre de 1947 en Las Martinas, municipio de Sandino, Pinar del Río, en el seno de una familia campesina, Encarnación Santovenia trabajó desde joven en labores agrícolas e ingresó en 1968 al Instituto Tecnológico del Tabaco «Tranquilino Sandalio de Noda».

Su vínculo con el aparato de seguridad comenzó en 1969, cuando, según la síntesis biográfica publicada por Díaz Padrón, «fue captado por el órgano de la Contrainteligencia Militar de las FAR y designado para el Curso Básico de Oficiales Operativos, al concluir el mismo es ubicado para atender Unidades Militares en nuestro territorio».

Durante las dos décadas siguientes ascendió por distintos cargos dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: oficial operativo, primer oficial operativo, jefe de grupo y jefe de sección operativa.

Más de 12 años al frente de la Contrainteligencia provincial

En 1993 fue trasladado al MININT, donde, según la nota biográfica, asumió «la responsabilidad de Jefe Provincial de la Contrainteligencia por más de 12 años, siendo ascendido al Grado de Coronel por los resultados del trabajo alcanzado».

Ese período lo convirtió en una figura central del aparato de control e inteligencia en Pinar del Río, con capacidad para supervisar operaciones de vigilancia sobre la población y los disidentes de la zona.

Entre 2005 y 2010 se desempeñó como gerente nacional de Supervisión y Control en SEPSA, empresa de servicios de protección subordinada al MININT, antes de jubilarse ese mismo año.

Misiones internacionalistas y condecoraciones

Encarnación Santovenia participó en misiones internacionalistas en Angola y Etiopía, y acumuló numerosas condecoraciones: las medallas conmemorativas de los aniversarios 40, 50 y 60 de las FAR y el MININT; las medallas Victoria Cuba-RPA y Victoria Cuba-Etiopía; 14 condecoraciones de Servicios Distinguidos; la medalla Producción y Defensa; y la Distinción 28 de Septiembre de los Comités de Defensa de la Revolución.

Por decisión propia, su cadáver fue cremado y sus cenizas reposan junto a las de sus padres en el cementerio de Manuel Lazo, municipio de Sandino.

En la funeraria provincial recibió un homenaje de compañeros de las FAR y el MININT, así como de amigos y familiares.

Fuente: Captura de Facebook/Sinecio Díaz Padrón

Un fallecimiento sin cobertura oficial

Que la noticia haya sido dada a conocer por el presidente municipal de la ACRC, y no por el MININT ni por ningún medio estatal, refleja el criterio del régimen de reservar sus protocolos de duelo público para figuras de rango nacional.

El contraste es evidente con otros decesos de 2026.

El fallecimiento del general de brigada William Gálvez Rodríguez, el 17 de julio, fue anunciado mediante nota leída en el Noticiero Nacional de Televisión.

Lo mismo ocurrió con el general de brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las FAR, fallecido el 4 de julio.

Este año han muerto al menos seis figuras de alto rango del aparato militar y de seguridad cubano: los generales José Luis Mesa Delgado y Claro Orlando Almaguel Vidal (enero); el contralmirante Roberto Eduardo González Luaces (mayo); Ramiro Valdés Menéndez -fundador del MININT- el 21 de junio; el general Pérez Rivero el 4 de julio y el general Gálvez Rodríguez el 17 de julio.

La nota publicada por Díaz Padrón concluye con una frase que resume la lealtad que el régimen exige a sus cuadros: «Lo recordaremos por su fidelidad y su incondicionalidad a la Revolución, a las FAR, al MININT, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al Partido Comunista de Cuba».