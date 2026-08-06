Chile rompe con el Movimiento de Países No Alineados, donde Cuba mantiene un papel activo

El Gobierno del presidente José Antonio Kast oficializó este miércoles la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), poniendo fin a 55 años de pertenencia al bloque, una decisión que marca un nuevo distanciamiento de La Habana y modifica una de las líneas tradicionales de la política exterior chilena.
Según reveló The Clinic, la Cancillería instruyó a la misión chilena ante Naciones Unidas a abandonar "de manera completa e inmediata" el organismo mediante una nota verbal que ya fue recibida por la presidencia del MNOAL, actualmente ejercida por Uganda, y distribuida entre sus más de 120 Estados miembros.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores justificó la decisión al considerar que el movimiento "se creó en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual". No obstante, aseguró que Chile continuará defendiendo el multilateralismo a través de otros organismos internacionales.
La salida tiene una especial relevancia para Cuba. La isla es uno de los países fundadores del Movimiento de Países No Alineados y durante décadas ha utilizado ese foro como una de sus principales plataformas diplomáticas para impulsar resoluciones y declaraciones de apoyo contra el embargo estadounidense.
De hecho, en julio de este año Uganda intervino ante la Asamblea General de la ONU en representación del MNOAL para reclamar el levantamiento de las sanciones económicas contra el régimen cubano. En esa misma votación, Chile optó por abstenerse, rompiendo con la posición que había mantenido durante el gobierno de Gabriel Boric.
La decisión de abandonar el bloque se suma a otros gestos del Ejecutivo de Kast que han evidenciado un cambio en la relación con La Habana. En junio, el mandatario declaró que en Cuba "no hay democracia" y calificó al sistema político de la isla como "una dictadura de décadas", además de manifestar su respaldo a una eventual intervención de Estados Unidos para propiciar un cambio político.
Chile ingresó al Movimiento de Países No Alineados en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende. Su participación quedó reducida al papel de observador durante la dictadura de Augusto Pinochet, hasta recuperar su membresía plena con el retorno de la democracia en 1990.
La salida del bloque forma parte de una revisión más amplia de la política exterior impulsada por Kast. En los últimos meses, su administración también retiró el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU y decidió abandonar el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino.
La decisión ha generado cuestionamientos entre exdiplomáticos y especialistas en relaciones internacionales. La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente afirmó que el MNOAL ha sido históricamente un espacio clave para la relación de Chile con los países del llamado Sur Global y advirtió que abandonar el organismo podría reducir la capacidad de influencia del país en futuras negociaciones internacionales.
Aunque el Gobierno sostiene que la medida responde a una actualización de su estrategia internacional, la salida de Chile representa también un golpe simbólico para el Movimiento de Países No Alineados, una organización donde Cuba ha mantenido una influencia política destacada durante más de seis décadas.
Preguntas Frecuentes sobre la Salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Chile decidió salir del Movimiento de Países No Alineados?
Chile decidió abandonar el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) porque considera que el movimiento ya no responde a los desafíos globales actuales. La Cancillería chilena indicó que el MNOAL se creó en un contexto global diferente y que Chile seguirá defendiendo el multilateralismo a través de otras organizaciones internacionales.
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¿Cómo afecta esta decisión la relación de Chile con Cuba?
La salida de Chile del MNOAL representa un distanciamiento significativo de Cuba. Cuba es uno de los países fundadores del MNOAL y ha utilizado este foro para impulsar resoluciones contra el embargo estadounidense. Además, el presidente chileno, José Antonio Kast, ha manifestado una postura crítica hacia el régimen cubano, calificándolo de dictadura.
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¿Qué impacto tiene la salida de Chile en el MNOAL?
La salida de Chile supone un golpe simbólico para el MNOAL. Este movimiento ha sido una plataforma importante para países del Sur Global, y la decisión chilena podría reducir la capacidad de influencia de estos países en negociaciones internacionales. Además, significa un cambio en la política exterior chilena que históricamente había mantenido lazos con el MNOAL.
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¿Qué otros cambios en política exterior ha realizado el gobierno de Kast?
El gobierno de Kast ha realizado varios cambios significativos en la política exterior chilena. Además de salir del MNOAL, Kast ha retirado el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU y ha abandonado el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino. Estas decisiones reflejan un alejamiento de las políticas internacionales seguidas por gobiernos anteriores.
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