Comunista chileno afirma que Cuba «es un sistema democrático, desde el punto de vista de la historia»

Lautaro Carmona, líder del Partido Comunista de Chile en el acto por el 26 de julio en su país.

El presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Lautaro Carmona, afirmó este domingo que Cuba «es un sistema democrático, desde el punto de vista de la historia», en una entrevista con El Mercurio, a pocos días de viajar a La Habana para participar en un encuentro internacional dedicado a Fidel Castro.

Carmona y la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, asistirán al I Coloquio Internacional "Fidel: legado y futuro", previsto del 10 al 13 de agosto, como parte de las actividades organizadas por el centenario del nacimiento del dictador cubano, informó T13.

Durante la entrevista, el dirigente defendió el sistema político de la isla y justificó la existencia de un partido único apelando a la historia de la independencia cubana.

«¿Por qué hay unipartidismo? Eso viene del tiempo de Martí, cuando tuvo el pueblo cubano que darse una organización para poder desalojar a los españoles», sostuvo.

También situó a Fidel Castro entre las principales figuras del movimiento comunista internacional.

«Fidel es una referencia muy, muy importante para el movimiento comunista del siglo XX; está Lenin y está Fidel como dos grandes referentes, están Mao y Ho Chi Minh», afirmó.

Las declaraciones contrastan con la posición expresada durante la campaña presidencial chilena de 2025 por la entonces candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien reconoció que «Cuba no es una democracia».

Consultado sobre esa diferencia de criterio, Carmona respondió que la postura histórica de su partido no depende de consideraciones electorales.

«La opinión que tiene el Partido Comunista como opinión histórica no es acomodable para ganar o perder un voto», señaló.

Sus declaraciones provocaron críticas desde distintos sectores políticos chilenos.

El exdiputado Pepe Auth cuestionó en redes sociales que Carmona reivindique a Fidel Castro, Lenin, Mao Zedong y Ho Chi Minh «como si nada hubiera ocurrido en los últimos cincuenta años. Como si no se hubieran enterado de la crueldad de las dictaduras inspiradas en ellos».

Desde la oposición de derecha, diputadas de la UDI calificaron el viaje a Cuba de «impresentable», mientras que el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario, afirmó que Fidel Castro encabezó una dictadura cuyas consecuencias siguen afectando al pueblo cubano.

Por su parte, Bárbara Figueroa rechazó las críticas y sostuvo que existe un «doble estándar», al considerar que este tipo de cuestionamientos solo surge cuando dirigentes de izquierda participan en actividades internacionales.

Las declaraciones de Carmona también contrastan con las evaluaciones de organismos internacionales sobre el sistema político cubano. En su informe Freedom in the World 2026, Freedom House otorgó a Cuba 9 puntos sobre 100, con cero puntos en derechos políticos, y la mantuvo en la categoría de país «No Libre».

La Constitución cubana de 2019 establece al Partido Comunista de Cuba como la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», sin reconocimiento legal para partidos de oposición.

No es la primera vez que Carmona sale en defensa del régimen cubano. En enero de este año cuestionó públicamente al entonces presidente chileno Gabriel Boric después de que este calificara a Cuba como una dictadura en una entrevista con el diario español El País. Ese mismo mes, Carmona visitó La Habana y se reunió con Miguel Díaz-Canel y otros altos dirigentes, quienes le transmitieron que Cuba atraviesa «el momento más complejo de la historia de Cuba desde la Revolución, incluida la invasión a Playa Girón».

En abril de 2026, la Contraloría General de Chile cuestionó a la Universidad de Chile por haber facilitado sus instalaciones para un acto en el que Carmona participó y se rindió homenaje a militares cubanos muertos durante la operación que capturó a Nicolás Maduro.

El PC chileno opera hoy desde la oposición tras la asunción del ultraconservador José Antonio Kast en marzo de 2026, un gobierno que ha adoptado una postura abiertamente hostil hacia el régimen cubano y que en junio de 2026 declaró que respaldaría una posible intervención de Estados Unidos en la isla.