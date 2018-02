Estados Unidos,



Después de varios meses en los que no han cesado las diversas especulaciones y los titulares con respecto a una posible maternidad de Kylie Jenner, finalmente acaba de confirmarse.: la empresaria estadounidense y su novio el rapero texano Travis Scott acaban de convertirse en padres de una hermosa bebé.

Así lo ha anunciado la propia celebridad a través de un comunicado publicado en sus redes sociales y mediante un emotivo vídeo que recoge todo su proceso de gestación, así como intervenciones de amigas y momentos íntimos familiares.

Según comenta la menor del clan Kardashian-Jenner, ha querido mantener su embarazo en secreto y por ende, alejar todo este bonito proceso natural de su tan buscada vida púbica.

“Lamento haberlos tenido desinformados sobre todos estos rumores. Entiendo que están acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes. Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés posible. No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hija y nuestra felicidad".

"El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y realmente voy a echarlo de menos. Agradezco la ayuda de mis amigos y especialmente a mi familia por hacer todo lo privado posible este momento tan especial. Mi preciosa y sana bebé llegó el primero de febrero y no podía esperar más para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como ahora. Gracias por entenderlo”, comentó Kylie.