Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Cristinito Hernández, el popular personaje interpretado por el humorista cubano Alexis Valdés , ha dedicado una canción a "todos los religiosos que un día como hoy celebran a este gran santo San Guibin".

El divertido personaje, con la imagen de un pavo a su lado, ha querido homenajear a este santo que "año por año nos da las pechugas de su pavo" cosa que "no pasa en todas partes".

Cristinito confesó que la canción la escribió cuando vivía en Cuba y no lograba entender "por qué mi familia de Miami podía celebrar a este santo milagroso y yo no" y "por qué mi familia de Miami tenía el pavo para disfrutar su pechuga y yo no".

No ad for you

"Santo milagroso, que nos das del pavo todas sus pechugas, santo del guanajo, di por qué carajo no pasas por Cuba. ¿En qué te ofendimos, en qué te fallamos, en qué te faltamos?", entona Cristinito guitarra en mano.

La graciosa canción, que asegura que "el pueblo cubano también quiere pavo", es el ocurrente homenaje de Alexis Valdés y uno de sus populares alter ego, que no te puedes perder en este día de Acción de Gracias. ¡Disfrútalo!