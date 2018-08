Estados Unidos, Sur de la Florida,

Tal pareciera que detrás de cada éxito musical y de cada posado fotográfico los artistas viviesen en un mundo en el cual prevalece y perdura la buena armonía y la complicidad. Desgraciadamente no todo es como se percibe desde el lado del espectador y lo cierto es que hay ciertas uniones que terminan en decepciones e incluso, en separaciones.

Un caso similar es lo que está viviendo el famoso cantautor cubano Descemer Bueno, una historia frustrada por la desunión en la que están involucrados los nombres de los integrantes de la agrupación Gente de Zona y de la que ahora ha decidido hablar de ella públicamente.

Todo sale a la luz a través de un vídeo emitido en directo en el día de ayer a través de su cuenta de Instagram, el intérprete intercambió varias preguntas con algunos de sus miles seguidores. Entre las interrogantes que fueron lanzadas a Descemer hubo una en específico que dio paso al debate y a que el propio artista contara episodios y confidencias de su vida artística no antes tratadas mediante una plataforma digital.

“¿Cuándo Gente de Zon canta contigo?”, fue una de las primeras preguntas que lanzó un espectador y a la que cantante respondió de forma tajante: “Yo creo que esos chicos están muy pegados, ellos cantan solo con artistas internacionales. Pero bueno no importa, a lo mejor se levantan con la misma humildad que tenían antes y les da por eso."

Todo indica a que detrás del mega hit que supuso la canción y el videoclip de Bailando no todo acabó tal y como se puede deducir a través del mundo virtual. Lo que fue la potente unión entre las voces de los cubanos de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom; el español Enrique Iglesias y el propio Descemer, no tuvo el final que se esperaba y en su lugar, dio paso a una inesperada rivalidad debido a que los intérpretes de Te duele decidieron tomarse el mérito de haber sido ellos y no Descemer, los causantes del inicio de una apertura musical para Cuba.

Sobre el tema, Descemer alegó: “Tal vez un poco más de ayuda entre nosotros, que no se hubiera quedado ahí sino que hubiéramos podido haber abierto más caminos, que pudiéramos habernos unido para hacer cosas juntos, que siempre fue mi idea, pero me imagino que hay personas que no le gusta eso, que quieren ser reconocidos y que no se reconozca a nadie más. Pero bueno, nada, no importa, lucharemos contra eso en la vida y saldremos victoriosos.”

Para el artista la colaboración entre Gente de Zona y Enrique Iglesias supuso un paso primordial dentro de la cultura cubana y la vía perfecta para que otros artistas se pudiesen beneficiar de cara al mercado internacional: “Ojalá que un día podamos conectarnos como el resto de las personas del mundo y podamos tener la libertad de no depender de una 'tarjetica' ni nada”, añadió.

Definitivamente, la idea de unión entre los exponentes la música cubana siempre fue el objetivo principal del artista, además de hacer renacer la música de la Isla dentro de los medios de comunicación de alrededor del mundo: “Yo lo hice más por eso, porque no nos escuchábamos los cubanos en la radio, no nos escuchábamos en ninguna parte y por lo menos eso ya no pasa”, añadió.