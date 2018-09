América Latina, Cuba,

Recientemente Descemer Bueno transmitió en directo a través de Facebook para promocionar su concierto en el James L. Night Center (Miami), el próximo 22 de septiembre. Sin embargo, el directo sirvió también para aludir a algunos temas más delicados, como sus declaraciones hace algunos días sobre de Gente de Zona, y arremetió especialmente contra una declaración que Orlando Cruzata (director de los Premios Lucas) hizo en un programa de televisión en Cuba, donde sugirió que el tema La moto debía censurarse porque salen niños bailando reguetón.

El popular cantante y compositor cubano ha explicado que "al señor Cruzata" lo conocen varios músicos cubanos porque ha hecho sufrir a mucha gente, que "lo debe tener bien atravesado", e incluso alude a que hay quienes lo compran con regalos.

Descemer ha partido de aclarar que él no se considera a sí mismo un artista de reguetón, "soy un cantautor", ha dicho. Y añadió que aunque ha compuesto canciones que han hecho bailar a todo el mundo, no sería justo con los artistas urbanos definirlo a él como "reguetonero"; y precisa que en todo caso él está más cerca de ser un "artista pop".

Sobre los niños bailando reguetón, ha explicado que no considera que algunas canciones tengan un contenido apropiado para que un niño las cante o las baile, pero al mismo tiempo añade que él no se mete en eso, porque cree que "eso es problema de la familia", de cómo cada familia quiera criar a sus hijos. No obstante, destaca que no considera que ese sea el caso de una canción como La Moto.

Descemer Bueno se ha dirigido directamente a Cruzata para decirle que ni él ni nadie de su equipo va a ejercer ningún de "violencia" sobre su persona, que está contra la violencia, pero sí quiere aclarar que esos niños a los que él alude son estudiantes de prestigiosas academias de danza de Miami, a las que los llevan sus propios padres, a los que él está faltando el respeto con ese comentario.

Y sentenció: "Usted verdaderamente está subestimando la inteligencia cubana".

Ha cuestionado que Cruzata sea pertinente para dirigir un certamen musical como Los Lucas, espacio que Descemer cree que debió ser concedido a alguien que sepa realmente de música.

"Lo que no sé hacer, públicamente no lo hago", ha dicho sobre sí mismo. Y concluyó sobre Cruzata: "Usted no tiene que ver con la música, usted no sabe nada de música", y por ese motivo lo invita a que ceda ese espacio a alguien con más talento.

"Me río de su poca capacidad o su mucha capacidad para odiar y su intensa y excesiva capacidad para destruir, pero a eso, una sonrisa señor", sentenció.

La moto fue una colaboración musical de El Micha y Descemer Bueno junto a la cantante española Damaris Abad, mejor conocida dentro del mundo artístico como Dama.

El videoclip fue una creación del director Andros Barroso, quien utilizó como escenario algunas locaciones tanto en exteriores como interiores de la ciudad de Miami.

Los tres intérpretes participan como protagonistas del clip, donde también se puede ver a la coreógrafa y bailarina cubana Janelys Marínez, actual pareja de Descemer Bueno.