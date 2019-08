América Latina,

Publicado el Viernes, 9 Agosto, 2019 - 14:42 (GMT-5)

J Balvin y Bad Bunny no paran de sorprender con su disco Oasis, un trabajo en conjunto lanzado a finales del mes de junio, y cuyo segundo sencillo, Yo le llego, ya tiene videoclip.

El colombiano y el boricua grabaron el material en San Juan hace un par de meses, y ha llegado de la mano del director estadounidense Colin Tilley, CEO y propietario de Boy In The Castle Productions, y que ha trabajado con artistas como Lil Wayne, Busta Rhymes, Nicki Minaj, Rihanna y Justin Bieber. Para no parar su rueda de récords y 'primeras veces', los reguetoneros se han convertido en los primeros latinos en trabajar con Tilley, una relación que ya va por el segundo videoclip.

Yo le llego ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube, y es el segundo videoclip de su disco a dúo, después de Qué pretendes -también dirigido por Tilley-, que supera los 64 millones de reproducciones en YouTube y los 83 millones de escuchas en Spotify.

Por separado, los reguetoneros también están disfrutando de mucho éxito. Bad Bunny acaba de culminar su gira por Europa y su tema Bellacoso, con Residente, es uno de los hits del momento. Por su parte, Balvin acaba de convertirse en el primer latino en encabezar el festival de Lollapalooza en Chicago y tiene previsto un concierto el 30 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de su gira "Arco Iris".

