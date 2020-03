Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 18:31 (GMT-4)

El rapero cubano Al2 El Aldeano estrenó a través de su canal de YouTube su sencillo Policía Fokiu, otra fuerte crítica al gobierno de Cuba, en particular a los policías, a quienes describe como "delincuentes uniformados".

Durante el tema, el artista recrea varios episodios que se viven de forma cotidiana con la policía en Cuba, que abusan de su poder, maltratan a los ciudadanos y reprimen a quienes piensan diferente.

"Buenas noches, oficial, no me trate de tratar mal porque voy a tomarlo mal y voy a ofender su moral. Déjeme transitar en paz, no se meta conmigo, pensar distinto a mí no lo hace mi enemigo", rapea Al2.

"No olvides darle la mano a tus hermanos y tus hermanas, porque uno nunca sabe lo que va a pasar mañana", advierte el rapero.

Sus seguidores reaccionaron de inmediato al tema: "El mejor rapero vivo ahora mismo en la actualidad", "Este himno también va para los sapos que están en Venezuela y matan al pueblo sin razón alguna", "Tremendo tema, en Cuba nadie respeta a los policías porque ellos son los primeros que no respetan al pueblo", "Que suene duro en los barrios para que escuchen los policías".